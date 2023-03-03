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Украинские силовики убили полицейского, якобы долго выезжающего на Украину - РИА Новости, 03.03.2023
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19:07 03.03.2023 (обновлено: 19:12 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/ubiystvo-1855744212.html
Украинские силовики убили полицейского, якобы долго выезжающего на Украину
Украинские силовики убили полицейского, якобы долго выезжающего на Украину - РИА Новости, 03.03.2023
Украинские силовики убили полицейского, якобы долго выезжающего на Украину
Украинские силовики в городе Запорожье убили полицейского, который по их мнению долго выезжал с территории контролируемой Российской Федерацией, предварительно... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T19:07
2023-03-03T19:12
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Украинские силовики в городе Запорожье убили полицейского, который по их мнению долго выезжал с территории контролируемой Российской Федерацией, предварительно обманом уговорив его вернуться на службу в МВД Украины, рассказал РИА Новости сотрудник МВД Украины, оставшийся работать в органах внутренних дел на территории Запорожской области, контролируемой Россией. "Есть ситуация, когда последний сотрудник выезжал, его задержали сотрудники внутренней безопасности Украины, трое суток избивали. &lt;...&gt; На самом деле есть информация, что его просто выкинули из этого окна. За то, что он долго находился на территории подконтрольной РФ, за то, что он сразу не выехал. Остальные тоже (подвергались пыткам – ред.). Те, кто хотели уехать - уезжали сразу, 23-24 февраля 2022 года. Те, кто остались, они не хотели выезжать, но их по сути заманили большой суммой денег. Плюс родственниками шантажируют, потому что "родственники здесь, выезжайте сюда, иначе у них будут большие проблемы ",- рассказал сотрудник МВД.
https://ria.ru/20230303/batalony-1855738698.html
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украина, россия, запорожье, в мире
Украина, Россия, Запорожье, В мире
Украинские силовики убили полицейского, якобы долго выезжающего на Украину

Экс-сотрудник МВД: украинские силовики убили якобы долго въезжающего в страну полицейского

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец МВД ЛНР демонстрирует форму украинских военных
Боец МВД ЛНР демонстрирует форму украинских военных - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец МВД ЛНР демонстрирует форму украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Украинские силовики в городе Запорожье убили полицейского, который по их мнению долго выезжал с территории контролируемой Российской Федерацией, предварительно обманом уговорив его вернуться на службу в МВД Украины, рассказал РИА Новости сотрудник МВД Украины, оставшийся работать в органах внутренних дел на территории Запорожской области, контролируемой Россией.
"Есть ситуация, когда последний сотрудник выезжал, его задержали сотрудники внутренней безопасности Украины, трое суток избивали. <...> На самом деле есть информация, что его просто выкинули из этого окна. За то, что он долго находился на территории подконтрольной РФ, за то, что он сразу не выехал. Остальные тоже (подвергались пыткам – ред.). Те, кто хотели уехать - уезжали сразу, 23-24 февраля 2022 года. Те, кто остались, они не хотели выезжать, но их по сути заманили большой суммой денег. Плюс родственниками шантажируют, потому что "родственники здесь, выезжайте сюда, иначе у них будут большие проблемы ",- рассказал сотрудник МВД.
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
На Украине с помощью обмана и шантажа создают батальоны из полицейских
Вчера, 18:45
 
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