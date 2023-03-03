https://ria.ru/20230303/ubiystvo-1855744212.html

Украинские силовики убили полицейского, якобы долго выезжающего на Украину

Украинские силовики убили полицейского, якобы долго выезжающего на Украину - РИА Новости, 03.03.2023

Украинские силовики убили полицейского, якобы долго выезжающего на Украину

Украинские силовики в городе Запорожье убили полицейского, который по их мнению долго выезжал с территории контролируемой Российской Федерацией, предварительно... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T19:07

2023-03-03T19:07

2023-03-03T19:12

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Украинские силовики в городе Запорожье убили полицейского, который по их мнению долго выезжал с территории контролируемой Российской Федерацией, предварительно обманом уговорив его вернуться на службу в МВД Украины, рассказал РИА Новости сотрудник МВД Украины, оставшийся работать в органах внутренних дел на территории Запорожской области, контролируемой Россией. "Есть ситуация, когда последний сотрудник выезжал, его задержали сотрудники внутренней безопасности Украины, трое суток избивали. <...> На самом деле есть информация, что его просто выкинули из этого окна. За то, что он долго находился на территории подконтрольной РФ, за то, что он сразу не выехал. Остальные тоже (подвергались пыткам – ред.). Те, кто хотели уехать - уезжали сразу, 23-24 февраля 2022 года. Те, кто остались, они не хотели выезжать, но их по сути заманили большой суммой денег. Плюс родственниками шантажируют, потому что "родственники здесь, выезжайте сюда, иначе у них будут большие проблемы ",- рассказал сотрудник МВД.

https://ria.ru/20230303/batalony-1855738698.html

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украина, россия, запорожье, в мире