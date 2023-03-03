https://ria.ru/20230303/ubiystvo-1855704062.html

Новгородца обвинили в убийстве тридцатилетней давности

Новгородца обвинили в убийстве тридцатилетней давности - РИА Новости, 03.03.2023

Новгородца обвинили в убийстве тридцатилетней давности

Житель Новгородской области, обвиняемый в убийстве женщины, которую он поджег в Польше 30 лет назад из-за конфликта между преступными группами, предстанет перед РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:22

2023-03-03T17:22

2023-03-03T17:22

происшествия

новгородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 мар – РИА Новости. Житель Новгородской области, обвиняемый в убийстве женщины, которую он поджег в Польше 30 лет назад из-за конфликта между преступными группами, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новгородской области. По версии следствия, 20 июля 1993 года обвиняемый вместе со своими знакомыми вывез на автомобиле знакомую женщину в лес, расположенный в окрестностях города Пёнки Республики Польши. Там ей нанесли множественные удары. После этого, осознав, что потерпевшая еще подает признаки жизни, обвиняемый облил ее бензином и поджег. "В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась. Мотивом убийства послужил конфликт между преступными группами, занимающимися в 90-е годы торговлей на рынках республики в Польше",- сообщает пресс-служба регионального СК. После совершения преступления обвиняемый скрылся и проживал на территории Новгородской области. Как уточили в региональном СК, в 2022 году во исполнение поручений об активизации деятельности по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных на территории региона в прошлые годы, по делу был проведен комплекс дополнительных следственных и оперативно-розыскных мероприятий. В результате совместной работы следователей регионального СК и полиции удалось изобличить 58-летнего местного жителя. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

https://ria.ru/20230228/ubiystva-1854847042.html

https://ria.ru/20230129/kriminal-1847633110.html

новгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, новгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), убийство