https://ria.ru/20230303/ubiystvo-1855704062.html
Новгородца обвинили в убийстве тридцатилетней давности
Новгородца обвинили в убийстве тридцатилетней давности - РИА Новости, 03.03.2023
Новгородца обвинили в убийстве тридцатилетней давности
Житель Новгородской области, обвиняемый в убийстве женщины, которую он поджег в Польше 30 лет назад из-за конфликта между преступными группами, предстанет перед РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:22
2023-03-03T17:22
2023-03-03T17:22
происшествия
новгородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 мар – РИА Новости. Житель Новгородской области, обвиняемый в убийстве женщины, которую он поджег в Польше 30 лет назад из-за конфликта между преступными группами, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новгородской области. По версии следствия, 20 июля 1993 года обвиняемый вместе со своими знакомыми вывез на автомобиле знакомую женщину в лес, расположенный в окрестностях города Пёнки Республики Польши. Там ей нанесли множественные удары. После этого, осознав, что потерпевшая еще подает признаки жизни, обвиняемый облил ее бензином и поджег. "В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась. Мотивом убийства послужил конфликт между преступными группами, занимающимися в 90-е годы торговлей на рынках республики в Польше",- сообщает пресс-служба регионального СК. После совершения преступления обвиняемый скрылся и проживал на территории Новгородской области. Как уточили в региональном СК, в 2022 году во исполнение поручений об активизации деятельности по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных на территории региона в прошлые годы, по делу был проведен комплекс дополнительных следственных и оперативно-розыскных мероприятий. В результате совместной работы следователей регионального СК и полиции удалось изобличить 58-летнего местного жителя. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
https://ria.ru/20230228/ubiystva-1854847042.html
https://ria.ru/20230129/kriminal-1847633110.html
новгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), убийство
Происшествия, Новгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство
Новгородца обвинили в убийстве тридцатилетней давности
Новгородца обвинили в убийстве тридцатилетней давности во время криминальных разборок
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 мар – РИА Новости.
Житель Новгородской области, обвиняемый в убийстве женщины, которую он поджег в Польше 30 лет назад из-за конфликта между преступными группами, предстанет перед судом, сообщает
пресс-служба СУ СК России по Новгородской области.
По версии следствия, 20 июля 1993 года обвиняемый вместе со своими знакомыми вывез на автомобиле знакомую женщину в лес, расположенный в окрестностях города Пёнки Республики Польши. Там ей нанесли множественные удары. После этого, осознав, что потерпевшая еще подает признаки жизни, обвиняемый облил ее бензином и поджег.
В Якутии раскрыли дело об изнасилованиях и убийствах 20-летней давности
"В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась. Мотивом убийства послужил конфликт между преступными группами, занимающимися в 90-е годы торговлей на рынках республики в Польше",- сообщает пресс-служба регионального СК.
После совершения преступления обвиняемый скрылся и проживал на территории Новгородской области.
Как уточили в региональном СК, в 2022 году во исполнение поручений об активизации деятельности по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных на территории региона в прошлые годы, по делу был проведен комплекс дополнительных следственных и оперативно-розыскных мероприятий. В результате совместной работы следователей регионального СК и полиции удалось изобличить 58-летнего местного жителя. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
"Может избежать тюрьмы". Убийство советских школьниц раскрыли через 34 года