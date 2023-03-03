https://ria.ru/20230303/ubiystvo-1855516351.html

Обвиняемого в убийстве врача в Приморском крае взяли под стражу

Обвиняемого в убийстве врача в Приморском крае взяли под стражу - РИА Новости, 03.03.2023

Обвиняемого в убийстве врача в Приморском крае взяли под стражу

Обвиняемый в убийстве врача и пленении его ребенка в Артеме Приморского края заключен под стражу на месяц и 26 дней. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T06:03

2023-03-03T06:03

2023-03-03T06:03

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве врача и пленении его ребенка в Артеме Приморского края заключен под стражу на месяц и 26 дней. В среду в УМВД по региону заявили, что во вторник в квартире в Артеме было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Позже в приморском СУСК сообщили о задержании обвиняемого в убийстве мужчины и лишении свободы ребенка. Следователи выяснили, что задержанный пришел к жертве, между ними завязался конфликт, фигурант дела убил мужчину и спрятал тело за диван. Дочь убитого, внезапно вошедшая в квартиру, увидела незнакомца. Тот связал девочку, похитил ее телефон и телефон отца, а потом скрылся. Ребенок смог освободиться и связаться со своей матерью, добавили в СУСК. "Суд заключил обвиняемого под стражу сроком на один месяц 26 суток", - говорится в телеграм-канале прокуратуры Приморского края. По информации источника РИА Новости в силовых структурах края, убит был заведующий отделением гинекологии одной из больниц города. В телеграм-канале артемовской городской больницы №1 сообщили о гибели во вторник акушера-гинеколога высшей квалификационной категории и заведующего отделением гинекологии Александра Ольшевского.

https://ria.ru/20230302/ubiystvo-1855368019.html

https://ria.ru/20230227/ubiystvo-1854621383.html

приморский край

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2023

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происшествия, приморский край