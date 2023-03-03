Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени работают над повышением безопасности на религиозных объектах - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
11:53 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/tyumen-1855567439.html
В Тюмени работают над повышением безопасности на религиозных объектах
В Тюмени работают над повышением безопасности на религиозных объектах - РИА Новости, 03.03.2023
В Тюмени работают над повышением безопасности на религиозных объектах
Губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании антитеррористической комиссии поручил религиозным организациям, правоохранителям и муниципальным... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:53
2023-03-03T11:53
тюменская область
александр моор
тюменская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ТЮМЕНЬ, 3 мар — РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании антитеррористической комиссии поручил религиозным организациям, правоохранителям и муниципальным властям продолжить работу по обеспечению антитеррористической защищенности мечетей и храмов, сообщает пресс-служба главы региона. В ноябре 2022 года был проведен анализ паспортов безопасности 156 храмов традиционных конфессий, по его результатам правительство выделило из регионального бюджета средства для обеспечения антитеррористической защищенности 52 мечетей и 9 православных храмов. "Руководители религиозных организаций проинформировали органы власти о том, что ими приняты необходимые меры по усилению защиты храмов от террористических посягательств. Александр Моор поручил антитеррористической комиссии совместно с правоохранительными структурами, органами местного самоуправления и религиозными организациями продолжать активную работу в этом направлении", - сообщает пресс-служба. Помимо этого, на заседании комиссии обсудили повышение эффективности профилактических мероприятий по недопущению распространения идеологии терроризма среди молодежи и заключенных. О деятельности по профилактике экстремистских проявлений доложили представители региональных УМВД и управления ФСИН. Отмечается, что в этой работе активно участвуют и представители традиционных для региона конфессий.
https://ria.ru/20230124/omsk-1846990567.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр моор, тюменская область
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область
В Тюмени работают над повышением безопасности на религиозных объектах

Глава Тюменской области Моор поручил повысить безопасность на религиозных объектах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 3 мар — РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании антитеррористической комиссии поручил религиозным организациям, правоохранителям и муниципальным властям продолжить работу по обеспечению антитеррористической защищенности мечетей и храмов, сообщает пресс-служба главы региона.
В ноябре 2022 года был проведен анализ паспортов безопасности 156 храмов традиционных конфессий, по его результатам правительство выделило из регионального бюджета средства для обеспечения антитеррористической защищенности 52 мечетей и 9 православных храмов.
"Руководители религиозных организаций проинформировали органы власти о том, что ими приняты необходимые меры по усилению защиты храмов от террористических посягательств. Александр Моор поручил антитеррористической комиссии совместно с правоохранительными структурами, органами местного самоуправления и религиозными организациями продолжать активную работу в этом направлении", - сообщает пресс-служба.
Помимо этого, на заседании комиссии обсудили повышение эффективности профилактических мероприятий по недопущению распространения идеологии терроризма среди молодежи и заключенных. О деятельности по профилактике экстремистских проявлений доложили представители региональных УМВД и управления ФСИН. Отмечается, что в этой работе активно участвуют и представители традиционных для региона конфессий.
Губернатор Омской области Александр Бурков во время встречи с руководством компании-застройщика Партнер-Строй - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Губернатор Омской области рассказал о планах нового застройщика из Тюмени
24 января, 09:56
 
Тюменская областьАлександр МоорТюменская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала