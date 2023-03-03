https://ria.ru/20230303/tyumen-1855567439.html

В Тюмени работают над повышением безопасности на религиозных объектах

В Тюмени работают над повышением безопасности на религиозных объектах - РИА Новости, 03.03.2023

В Тюмени работают над повышением безопасности на религиозных объектах

Губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании антитеррористической комиссии поручил религиозным организациям, правоохранителям и муниципальным... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:53

2023-03-03T11:53

2023-03-03T11:53

тюменская область

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 3 мар — РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании антитеррористической комиссии поручил религиозным организациям, правоохранителям и муниципальным властям продолжить работу по обеспечению антитеррористической защищенности мечетей и храмов, сообщает пресс-служба главы региона. В ноябре 2022 года был проведен анализ паспортов безопасности 156 храмов традиционных конфессий, по его результатам правительство выделило из регионального бюджета средства для обеспечения антитеррористической защищенности 52 мечетей и 9 православных храмов. "Руководители религиозных организаций проинформировали органы власти о том, что ими приняты необходимые меры по усилению защиты храмов от террористических посягательств. Александр Моор поручил антитеррористической комиссии совместно с правоохранительными структурами, органами местного самоуправления и религиозными организациями продолжать активную работу в этом направлении", - сообщает пресс-служба. Помимо этого, на заседании комиссии обсудили повышение эффективности профилактических мероприятий по недопущению распространения идеологии терроризма среди молодежи и заключенных. О деятельности по профилактике экстремистских проявлений доложили представители региональных УМВД и управления ФСИН. Отмечается, что в этой работе активно участвуют и представители традиционных для региона конфессий.

https://ria.ru/20230124/omsk-1846990567.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

александр моор, тюменская область