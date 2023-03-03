https://ria.ru/20230303/tsentry-1855649592.html

Центры военно-спортивной подготовки появятся на Ямале

Центры военно-спортивной подготовки появятся на Ямале - РИА Новости, 03.03.2023

Центры военно-спортивной подготовки появятся на Ямале

Центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания будут созданы На Ямале, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:23

2023-03-03T15:23

2023-03-03T15:23

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

россия

владимир путин

московский педагогический государственный университет

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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САЛЕХАРД, 3 мар – РИА Новости. Центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания будут созданы На Ямале, сообщает пресс-служба губернатора региона."Ямал вошел в число 12 регионов России, которые по поручению президента Владимира Путина откроют пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Сейчас идет обучение будущих кандидатов в инструкторы. Обучение проходят 15 специалистов из городов Ямала. Они были предварительно отобраны в декабре прошлого года в Москве", - говорится в сообщении.Обучение состоит из трех этапов: с 30 января по 10 марта - курсы в Российском университете спецназа в Гудермесе, с 10 по 14 марта пройдет установочная сессия в Пятигорске, с 17 марта по 20 апреля – обучение в Московском педагогическом государственном университете.Первого декабря 2022 года в Москве создана автономная некоммерческая организация "Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи", которая координирует работу всей структуры Центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи в стране.На Ямале действует шесть центров патриотического воспитания детей и молодежи. Ключевым для реализации мероприятий является Региональный центр патриотического воспитания "Авангард", функционирующий в Ноябрьске. Для проведения мероприятий в центре имеется все необходимое оборудование, отмечает пресс-служба.В системе образования региона военно-спортивная подготовка и патриотическое воспитание обучающихся осуществляются в рамках освоения предмета "Физическая культура" и "ОБЖ". Почти 50 образовательных организаций реализуют дополнительные программы - военно-спортивное многоборье, карате, самбо, тхэквондо, рукопашный бой. Также спортсмены выполняют нормативы ГТО. Общий охват разными видами боевых искусств – порядка двух тысяч детей.В школах Ямала созданы профильные кадетские классы – всего 75 (2 067 человек) и казачьи – 36 классов (895 человек). Функционируют профильные классы МЧС и МВД, а также 115 юнармейских отрядов с численностью 2 882 человека, уточняют власти.

https://ria.ru/20230207/yamal-1850216316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямал, россия, владимир путин, московский педагогический государственный университет, ямало-ненецкий автономный округ (янао)