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МИД ответил на заявление ООН об уничтожении культурных ценностей Украины - РИА Новости, 03.03.2023
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19:01 03.03.2023 (обновлено: 19:08 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/tsennosti-1855743211.html
МИД ответил на заявление ООН об уничтожении культурных ценностей Украины
МИД ответил на заявление ООН об уничтожении культурных ценностей Украины - РИА Новости, 03.03.2023
МИД ответил на заявление ООН об уничтожении культурных ценностей Украины
Заявление ряда специальных докладчиков Совета ООН по правам человека об уничтожении украинских культурных ценностей в ходе спецоперации - очередная попытка... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T19:01
2023-03-03T19:08
в мире
россия
оон
мария захарова
киев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Заявление ряда специальных докладчиков Совета ООН по правам человека об уничтожении украинских культурных ценностей в ходе спецоперации - очередная попытка выгородить киевский режим и демонизировать Россию, на объективность нет и намека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обратили внимание на опубликованное на интернет-сайте управления верховного комиссара ООН по правам человека антироссийское заявление ряда специальных докладчиков Совета ООН по правам человека (СПЧ) о так называемом уничтожении украинских культурных ценностей в ходе проводимой Россией специальной военной операции. Ничего нового кроме набивших оскомину безосновательных выпадов в адрес нашей страны в данном опусе не содержится: налицо очередная попытка спецпроцедур СПЧ выгородить киевский режим, а также демонизировать Россию. На объективность, как обычно, нет и намека", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.При этом возникает закономерный вопрос, отметила Захарова: почему "беспристрастные" эксперты СПЧ не дали публичную оценку "развязанной Киевом войне с русским культурным, историческим и языковым наследием, а также искусственному насаждению в Европе "культуры отмены" всего, что так или иначе связано с Россией"."Ни словом не обмолвились авторы заявления и о насильственной украинизации значительной части населения и лишении людей их базовых прав", - добавила она."Подобного рода однобокость и избирательность отдельных спецпроцедур СПЧ не делают им чести и лишь дискредитируют их. Настоятельно призываем ооновских экспертов осуществлять свой мандат в деполитизированном ключе и строго придерживаться принципов универсальности, беспристрастности, объективности и неизбирательности, конструктивного международного диалога и сотрудничества", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
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в мире, россия, оон, мария захарова, киев, европа
В мире, Россия, ООН, Мария Захарова, Киев, Европа
МИД ответил на заявление ООН об уничтожении культурных ценностей Украины

МИД назвал слова ООН об уничтожении культурных ценностей Украины попыткой выгородить Киев

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Заявление ряда специальных докладчиков Совета ООН по правам человека об уничтожении украинских культурных ценностей в ходе спецоперации - очередная попытка выгородить киевский режим и демонизировать Россию, на объективность нет и намека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обратили внимание на опубликованное на интернет-сайте управления верховного комиссара ООН по правам человека антироссийское заявление ряда специальных докладчиков Совета ООН по правам человека (СПЧ) о так называемом уничтожении украинских культурных ценностей в ходе проводимой Россией специальной военной операции. Ничего нового кроме набивших оскомину безосновательных выпадов в адрес нашей страны в данном опусе не содержится: налицо очередная попытка спецпроцедур СПЧ выгородить киевский режим, а также демонизировать Россию. На объективность, как обычно, нет и намека", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
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При этом возникает закономерный вопрос, отметила Захарова: почему "беспристрастные" эксперты СПЧ не дали публичную оценку "развязанной Киевом войне с русским культурным, историческим и языковым наследием, а также искусственному насаждению в Европе "культуры отмены" всего, что так или иначе связано с Россией".
"Ни словом не обмолвились авторы заявления и о насильственной украинизации значительной части населения и лишении людей их базовых прав", - добавила она.
"Подобного рода однобокость и избирательность отдельных спецпроцедур СПЧ не делают им чести и лишь дискредитируют их. Настоятельно призываем ооновских экспертов осуществлять свой мандат в деполитизированном ключе и строго придерживаться принципов универсальности, беспристрастности, объективности и неизбирательности, конструктивного международного диалога и сотрудничества", - подчеркнула она.
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