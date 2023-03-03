https://ria.ru/20230303/terakt-1855627739.html

Диверсанты в Брянской области использовали натовское оружие

Диверсанты в Брянской области использовали натовское оружие - РИА Новости, 03.03.2023

Диверсанты в Брянской области использовали натовское оружие

Диверсанты, совершившие теракт в Брянской области, использовали оружие стран НАТО, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:16

2023-03-03T14:16

2023-03-03T19:47

россия

брянская область

владимир путин

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

происшествия

климовский район

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Диверсанты, совершившие теракт в Брянской области, использовали оружие стран НАТО, сообщил МИД на своем сайте.Ведомство отметило, что действия злоумышленников не останутся безнаказанными. Следственный комитет приступил к расследованию.Накануне утром на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В Любечанах ее участники обстреляли автомобиль, погибли два человека. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, загорелся жилой дом от снаряда, сброшенного с беспилотника.Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что нападавшие обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.В ФСБ вечером в день атаки сообщили, что диверсантов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230303/diversanty-1855563298.html

https://ria.ru/20230303/oruzhie-1855607429.html

россия

брянская область

украина

климовский район

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россия, брянская область, владимир путин, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, происшествия, климовский район