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Диверсанты в Брянской области использовали натовское оружие - РИА Новости, 03.03.2023
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14:16 03.03.2023 (обновлено: 19:47 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/terakt-1855627739.html
Диверсанты в Брянской области использовали натовское оружие
Диверсанты в Брянской области использовали натовское оружие - РИА Новости, 03.03.2023
Диверсанты в Брянской области использовали натовское оружие
Диверсанты, совершившие теракт в Брянской области, использовали оружие стран НАТО, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:16
2023-03-03T19:47
россия
брянская область
владимир путин
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
происшествия
климовский район
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Диверсанты, совершившие теракт в Брянской области, использовали оружие стран НАТО, сообщил МИД на своем сайте.Ведомство отметило, что действия злоумышленников не останутся безнаказанными. Следственный комитет приступил к расследованию.Накануне утром на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В Любечанах ее участники обстреляли автомобиль, погибли два человека. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, загорелся жилой дом от снаряда, сброшенного с беспилотника.Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что нападавшие обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.В ФСБ вечером в день атаки сообщили, что диверсантов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230303/diversanty-1855563298.html
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россия
брянская область
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россия, брянская область, владимир путин, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, происшествия, климовский район
Россия, Брянская область, Владимир Путин, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Происшествия, Климовский район
Диверсанты в Брянской области использовали натовское оружие

МИД России: убийство двух человек в Брянской области было совершено из оружия НАТО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОфицеры Росгвардии
Офицеры Росгвардии - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Офицеры Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Диверсанты, совершившие теракт в Брянской области, использовали оружие стран НАТО, сообщил МИД на своем сайте.
«
"Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма. Мы сделали соответствующие выводы из произошедшего", — говорится в публикации.
Ведомство отметило, что действия злоумышленников не останутся безнаказанными. Следственный комитет приступил к расследованию.
Накануне утром на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В Любечанах ее участники обстреляли автомобиль, погибли два человека. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, загорелся жилой дом от снаряда, сброшенного с беспилотника.
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В ФСБ вечером в день атаки сообщили, что диверсантов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар.
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РоссияБрянская областьВладимир ПутинУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОПроисшествияКлимовский район
 
 
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