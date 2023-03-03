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В Томской области будут судить бывшего капитана теплохода за растрату - РИА Новости, 03.03.2023
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05:58 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/teplokhod-1855516218.html
В Томской области будут судить бывшего капитана теплохода за растрату
В Томской области будут судить бывшего капитана теплохода за растрату - РИА Новости, 03.03.2023
В Томской области будут судить бывшего капитана теплохода за растрату
Бывший капитан теплохода в Томской области пойдет под суд за растрату имущества в крупном размере - продажу более 20 тонн судового топлива на 1,1 миллиона... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T05:58
2023-03-03T05:58
происшествия
томская область
россия
томск
западно-сибирская транспортная прокуратура
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НОВОСИБИРСК, 3 мар – РИА Новости. Бывший капитан теплохода в Томской области пойдет под суд за растрату имущества в крупном размере - продажу более 20 тонн судового топлива на 1,1 миллиона рублей, сообщает в пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "В Томской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего капитана-сменного механика теплохода, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в том числе покушение)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с мая по август 2022 года, используя свое служебное положение, капитан теплохода похитил находившееся в его распоряжении судовое топливо в количестве более 20 тонн, принадлежавшее АО "Томская судоходная компания". При очередной попытке перекачки топлива с теплохода его задержали транспортные полицейские. "В результате противоправных действий юридическому улицу причинен ущерб на сумму более 1,1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Томский районный суд Томска для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20230302/delo-1855359743.html
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происшествия, томская область, россия, томск, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Томская область, Россия, Томск, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Томской области будут судить бывшего капитана теплохода за растрату

В Томской области будут судить бывшего капитана теплохода за продажу более 20 тонн топлива

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 3 мар – РИА Новости. Бывший капитан теплохода в Томской области пойдет под суд за растрату имущества в крупном размере - продажу более 20 тонн судового топлива на 1,1 миллиона рублей, сообщает в пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"В Томской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего капитана-сменного механика теплохода, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в том числе покушение)", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, с мая по август 2022 года, используя свое служебное положение, капитан теплохода похитил находившееся в его распоряжении судовое топливо в количестве более 20 тонн, принадлежавшее АО "Томская судоходная компания". При очередной попытке перекачки топлива с теплохода его задержали транспортные полицейские.
"В результате противоправных действий юридическому улицу причинен ущерб на сумму более 1,1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Томский районный суд Томска для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре.
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