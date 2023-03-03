https://ria.ru/20230303/teplokhod-1855516218.html

В Томской области будут судить бывшего капитана теплохода за растрату

В Томской области будут судить бывшего капитана теплохода за растрату - РИА Новости, 03.03.2023

В Томской области будут судить бывшего капитана теплохода за растрату

Бывший капитан теплохода в Томской области пойдет под суд за растрату имущества в крупном размере - продажу более 20 тонн судового топлива на 1,1 миллиона... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T05:58

2023-03-03T05:58

2023-03-03T05:58

происшествия

томская область

россия

томск

западно-сибирская транспортная прокуратура

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НОВОСИБИРСК, 3 мар – РИА Новости. Бывший капитан теплохода в Томской области пойдет под суд за растрату имущества в крупном размере - продажу более 20 тонн судового топлива на 1,1 миллиона рублей, сообщает в пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "В Томской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего капитана-сменного механика теплохода, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в том числе покушение)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с мая по август 2022 года, используя свое служебное положение, капитан теплохода похитил находившееся в его распоряжении судовое топливо в количестве более 20 тонн, принадлежавшее АО "Томская судоходная компания". При очередной попытке перекачки топлива с теплохода его задержали транспортные полицейские. "В результате противоправных действий юридическому улицу причинен ущерб на сумму более 1,1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Томский районный суд Томска для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20230302/delo-1855359743.html

https://ria.ru/20230228/imuschestvo-1854824318.html

томская область

россия

томск

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происшествия, томская область, россия, томск, западно-сибирская транспортная прокуратура