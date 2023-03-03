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В Кемерово будут судить владельца приюта, где погибли 23 постояльца - РИА Новости, 03.03.2023
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17:18 03.03.2023 (обновлено: 17:32 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/sud-1855702052.html
В Кемерово будут судить владельца приюта, где погибли 23 постояльца
В Кемерово будут судить владельца приюта, где погибли 23 постояльца - РИА Новости, 03.03.2023
В Кемерово будут судить владельца приюта, где погибли 23 постояльца
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении владельца приюта в Кемерово, где в результате пожара в декабре 2022 года погибли... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:18
2023-03-03T17:32
россия
кемеровская область
кемерово
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении владельца приюта в Кемерово, где в результате пожара в декабре 2022 года погибли 23 постояльца, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Кемеровской области – Кузбасса. Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении. По данным Генпрокуратуры, ночью 24 декабря вследствие короткого замыкания электропроводки в приюте произошел пожар, охвативший весь дом. "В это время в помещении находилось 28 постояльцев, 23 из них погибли, 5 получили телесные повреждения различной степени тяжести", - отметили в ведомстве. СК РФ 24 декабря сообщил о 22 погибших и шести пострадавших в частном приюте на Таврической улице в Кемерово, двое из которых с ожогами были госпитализированы в тяжелом состоянии. Цифра количества жертв до последнего времени не менялась. Уголовное дело будет направлено в Заводский районный суд Кемерово для рассмотрения по существу. Организатор приюта Андрей Смирнов признал вину, сообщал следователь в суде, который избирал фигуранту меру пресечения. Также был арестован пожарный инспектор Роман Плет, ему вменяют халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Вину он не признал.
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россия, кемеровская область, кемерово, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Кемеровская область, Кемерово, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Кемерово будут судить владельца приюта, где погибли 23 постояльца

Генпрокуратура утвердила обвинение владельцу приюта в Кемерово, где погибли 23 постояльца

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении владельца приюта в Кемерово, где в результате пожара в декабре 2022 года погибли 23 постояльца, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Кемеровской области – Кузбасса. Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
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По данным Генпрокуратуры, ночью 24 декабря вследствие короткого замыкания электропроводки в приюте произошел пожар, охвативший весь дом. "В это время в помещении находилось 28 постояльцев, 23 из них погибли, 5 получили телесные повреждения различной степени тяжести", - отметили в ведомстве.
СК РФ 24 декабря сообщил о 22 погибших и шести пострадавших в частном приюте на Таврической улице в Кемерово, двое из которых с ожогами были госпитализированы в тяжелом состоянии. Цифра количества жертв до последнего времени не менялась.
Уголовное дело будет направлено в Заводский районный суд Кемерово для рассмотрения по существу.
Организатор приюта Андрей Смирнов признал вину, сообщал следователь в суде, который избирал фигуранту меру пресечения.
Также был арестован пожарный инспектор Роман Плет, ему вменяют халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Вину он не признал.
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РоссияКемеровская областьКемеровоГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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