https://ria.ru/20230303/sud-1855702052.html

В Кемерово будут судить владельца приюта, где погибли 23 постояльца

В Кемерово будут судить владельца приюта, где погибли 23 постояльца - РИА Новости, 03.03.2023

В Кемерово будут судить владельца приюта, где погибли 23 постояльца

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении владельца приюта в Кемерово, где в результате пожара в декабре 2022 года погибли... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:18

2023-03-03T17:18

2023-03-03T17:32

россия

кемеровская область

кемерово

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении владельца приюта в Кемерово, где в результате пожара в декабре 2022 года погибли 23 постояльца, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Кемеровской области – Кузбасса. Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении. По данным Генпрокуратуры, ночью 24 декабря вследствие короткого замыкания электропроводки в приюте произошел пожар, охвативший весь дом. "В это время в помещении находилось 28 постояльцев, 23 из них погибли, 5 получили телесные повреждения различной степени тяжести", - отметили в ведомстве. СК РФ 24 декабря сообщил о 22 погибших и шести пострадавших в частном приюте на Таврической улице в Кемерово, двое из которых с ожогами были госпитализированы в тяжелом состоянии. Цифра количества жертв до последнего времени не менялась. Уголовное дело будет направлено в Заводский районный суд Кемерово для рассмотрения по существу. Организатор приюта Андрей Смирнов признал вину, сообщал следователь в суде, который избирал фигуранту меру пресечения. Также был арестован пожарный инспектор Роман Плет, ему вменяют халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Вину он не признал.

https://ria.ru/20230303/pozhar-1855510511.html

https://ria.ru/20230228/eysk-1854984027.html

россия

кемеровская область

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кемеровская область, кемерово, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия