https://ria.ru/20230303/spetsoperatsiya-1855768553.html

Спецоперация, 3 марта: российские силы практически окружили Артемовск

Спецоперация, 3 марта: российские силы практически окружили Артемовск - РИА Новости, 03.03.2023

Спецоперация, 3 марта: российские силы практически окружили Артемовск

Российские власти продолжают комментировать ситуацию вокруг вчерашнего теракта в Брянской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что теракт... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T21:55

2023-03-03T21:55

2023-03-03T21:55

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

брянская область

дмитрий песков

энтони блинкен

александр богомаз

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские власти продолжают комментировать ситуацию вокруг вчерашнего теракта в Брянской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что теракт будет разбираться, МИД РФ подчеркивает, что нападение не останется безнаказанно. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по нескольким статьям, в том числе о террористическом акте. Теракт в Брянской областиПесков заявил, что теракт в Брянской области будет разбираться, будут приниматься меры по недопущению такого впредь. Он также указал, что никаких решений о введении военного положения в российских регионах, граничащих с Украиной, не принималось, это является прерогативой президента. Комментируя возможную причастность РДК к теракту, он отметил, что сейчас идут следственные действия, выводы будут делаться по результатам следствия. О произошедшем в Брянской области высказались и в МИД РФ, подчеркнув, что теракт не останется безнаказанным. В ведомстве отметили, что "украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО". В министерстве заявили, что убийства были совершены из натовского оружия, в связи с чем задались вопросом "о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма". Как сообщили РИА Новости в администрации Климовского района, при нападении на брянские села кроме мальчика пострадал еще один человек - мужчина получил огнестрельное ранение в Сушанах, ему оказана помощь, сейчас он уже находится у себя дома. Также стало известно, что пострадавшие получат по 500 тысяч рублей, семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей. Поврежденную гражданскую инфраструктуру в Сушанах - два трансформатора, газовый шкаф и водонапорную башню - восстановят до конца дня. Также стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по трем статьям, в том числе о террористическом акте, после нападения на села в Брянской области. Сейчас в области работает следственная группа, в которую входят следователи, следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России и управления по Брянской области. Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. СК РФ завел уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества. Ситуация вокруг АртемовскаОснователь группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил в пятницу утром, что бойцы группы практически окружили Артемовск. Позже советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские силы практически взяли в окружение город. По его словам, киевские власти собираются вывести некоторые воинские части из Артемовска, но, скорее всего, это коснется регулярных войск, а не мобилизованных. Корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси сообщил, что ситуация для украинских войск в Артемовске становится хуже день ото дня, они скоро сдадут город. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Ход операцииМинобороны РФ сообщило в пятницу о потерях 300 украинских военнослужащих на купянском и краснолиманском направлениях. На купянском направлении было нанесено поражение в районах населенных пунктов Куриловка, Першотравневое, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. На данном направлении потери Украины за сутки составили до 100 человек. На краснолиманском направлении, как уточнили в Минобороны РФ, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой народной республики и Червонопоповка Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 200 украинских военнослужащих. На Херсонском направлении российские подразделения уничтожили за сутки до 60 украинских военнослужащих. Потери украинских военных на южно-донецком и запорожском направлениях превысили за сутки свыше 70 человек. Российские военнослужащие уничтожили на донецком направлении за сутки до 210 украинских военных. Отмечается, что также уничтожены пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две боевые машины РСЗО "Град", две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. Также, как сообщили в ведомстве, истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе города Красноармейск в ДНР. Новая военная помощь США КиевуСША выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, сообщил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, помощь включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты Bradley, а также бронированные мостоукладчики, заряды и оборудование для сноса зданий. Блинкен сообщил, что это 33-й пакет помощи, который США выделяют Украине из запасов Пентагона с августа 2021 года. Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует российско-украинским переговорам и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230303/terakt-1855765219.html

https://ria.ru/20230303/rezhim-1855479374.html

https://ria.ru/20230303/spetsoperatsiya-1855642889.html

https://ria.ru/20230303/zelenskiy-1855762352.html

https://ria.ru/20230303/ukraina-1855618747.html

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в мире, россия, украина, брянская область, дмитрий песков, энтони блинкен, александр богомаз, нато, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), су-24