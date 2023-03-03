https://ria.ru/20230303/sotrudnichestvo-1855674408.html
Sputnik начинает сотрудничество с ведущим информагентством Филиппин
Sputnik начинает сотрудничество с ведущим информагентством Филиппин - РИА Новости, 03.03.2023
Sputnik начинает сотрудничество с ведущим информагентством Филиппин
Свои подписи под документом поставили в пятницу директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков, генеральный директор PNA Раймонд Роберт К... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:22
2023-03-03T16:22
2023-03-03T16:22
sputnik
россия
филиппины
марат павлов
манила
новости агентства
миа "россия сегодня"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855668533_0:29:3078:1760_1920x0_80_0_0_611dee9a9401353da666d1aed7f0814b.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Филиппинское информационное агентство PNA и международное информационное агентство и радио Sputnik начинают обмен контентом на английском языке. Свои подписи под документом поставили в пятницу директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков, генеральный директор PNA Раймонд Роберт К. Бургос и исполнительный редактор Деметрио Писко. Торжественная церемония подписания прошла в присутствии посла России на Филиппинах Марата Павлова.По условиям соглашения PNA и Sputnik планируют совместные мероприятия, направленные на развитие информационного пространства, содействие объективному и профессиональному освещению в СМИ процессов в культурной, гуманитарной, экономической, спортивной и политической сферах для сближения народов двух стран.В ходе церемонии посол РФ в Маниле Марат Павлов отметил: "Наши страны подписали множество соглашений в разных сферах в том числе в торговле и туризме, но для нас очень важно развивать сотрудничество в информационной сфере, и я думаю, что этот документ будет хорошим шагом в этом направлении. Мы открыты к общению с зарубежным медиа сообществом, и мы надеемся, что все, что мы говорим, будет объективно донесено до аудитории, в том числе информация о внешней политике нашей страны. Уверен, что это соглашение поможет читателям двух агентств получать информацию из первых рук о происходящем в наших странах".Генеральный директор PNA Раймонд Роберт К. Бургос добавил, что "это важный шаг для PNA, потому что хотя агентство и использовало новости Sputnik в своей работе, это первый подписанный документ в истории взаимоотношений двух агентств".Подписанное соглашение стало первым документом о сотрудничестве с Филиппинами в портфолио агентства Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20230208/konferentsiya-1850560176.html
россия
филиппины
манила
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855668533_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_baa1adb301929e578bd72c1d6128f599.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sputnik, россия, филиппины, марат павлов, манила, новости агентства, миа "россия сегодня"
Sputnik, Россия, Филиппины, Марат Павлов, Манила, Новости агентства, МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Филиппинское информационное агентство PNA и международное информационное агентство и радио Sputnik начинают обмен контентом на английском языке. Свои подписи под документом поставили в пятницу директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков, генеральный директор PNA Раймонд Роберт К. Бургос и исполнительный редактор Деметрио Писко. Торжественная церемония подписания прошла в присутствии посла России на Филиппинах Марата Павлова.
По условиям соглашения PNA и Sputnik планируют совместные мероприятия, направленные на развитие информационного пространства, содействие объективному и профессиональному освещению в СМИ процессов в культурной, гуманитарной, экономической, спортивной и политической сферах для сближения народов двух стран.
В ходе церемонии посол РФ в Маниле
Марат Павлов отметил: "Наши страны подписали множество соглашений в разных сферах в том числе в торговле и туризме, но для нас очень важно развивать сотрудничество в информационной сфере, и я думаю, что этот документ будет хорошим шагом в этом направлении. Мы открыты к общению с зарубежным медиа сообществом, и мы надеемся, что все, что мы говорим, будет объективно донесено до аудитории, в том числе информация о внешней политике нашей страны. Уверен, что это соглашение поможет читателям двух агентств получать информацию из первых рук о происходящем в наших странах".
Генеральный директор PNA Раймонд Роберт К. Бургос добавил, что "это важный шаг для PNA, потому что хотя агентство и использовало новости Sputnik в своей работе, это первый подписанный документ в истории взаимоотношений двух агентств".
Подписанное соглашение стало первым документом о сотрудничестве с Филиппинами в портфолио агентства Sputnik.
Обозреватели радио Sputnik выступили на российско-африканской конференции