https://ria.ru/20230303/sotrudnichestvo-1855674408.html

Sputnik начинает сотрудничество с ведущим информагентством Филиппин

Sputnik начинает сотрудничество с ведущим информагентством Филиппин - РИА Новости, 03.03.2023

Sputnik начинает сотрудничество с ведущим информагентством Филиппин

Свои подписи под документом поставили в пятницу директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков, генеральный директор PNA Раймонд Роберт К... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T16:22

2023-03-03T16:22

2023-03-03T16:22

sputnik

россия

филиппины

марат павлов

манила

новости агентства

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Филиппинское информационное агентство PNA и международное информационное агентство и радио Sputnik начинают обмен контентом на английском языке. Свои подписи под документом поставили в пятницу директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков, генеральный директор PNA Раймонд Роберт К. Бургос и исполнительный редактор Деметрио Писко. Торжественная церемония подписания прошла в присутствии посла России на Филиппинах Марата Павлова.По условиям соглашения PNA и Sputnik планируют совместные мероприятия, направленные на развитие информационного пространства, содействие объективному и профессиональному освещению в СМИ процессов в культурной, гуманитарной, экономической, спортивной и политической сферах для сближения народов двух стран.В ходе церемонии посол РФ в Маниле Марат Павлов отметил: "Наши страны подписали множество соглашений в разных сферах в том числе в торговле и туризме, но для нас очень важно развивать сотрудничество в информационной сфере, и я думаю, что этот документ будет хорошим шагом в этом направлении. Мы открыты к общению с зарубежным медиа сообществом, и мы надеемся, что все, что мы говорим, будет объективно донесено до аудитории, в том числе информация о внешней политике нашей страны. Уверен, что это соглашение поможет читателям двух агентств получать информацию из первых рук о происходящем в наших странах".Генеральный директор PNA Раймонд Роберт К. Бургос добавил, что "это важный шаг для PNA, потому что хотя агентство и использовало новости Sputnik в своей работе, это первый подписанный документ в истории взаимоотношений двух агентств".Подписанное соглашение стало первым документом о сотрудничестве с Филиппинами в портфолио агентства Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20230208/konferentsiya-1850560176.html

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филиппины

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

sputnik, россия, филиппины, марат павлов, манила, новости агентства, миа "россия сегодня"