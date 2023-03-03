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Sputnik начинает сотрудничество с ведущим информагентством Филиппин - РИА Новости, 03.03.2023
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16:22 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/sotrudnichestvo-1855674408.html
Sputnik начинает сотрудничество с ведущим информагентством Филиппин
Sputnik начинает сотрудничество с ведущим информагентством Филиппин - РИА Новости, 03.03.2023
Sputnik начинает сотрудничество с ведущим информагентством Филиппин
Свои подписи под документом поставили в пятницу директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков, генеральный директор PNA Раймонд Роберт К... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:22
2023-03-03T16:22
sputnik
россия
филиппины
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Филиппинское информационное агентство PNA и международное информационное агентство и радио Sputnik начинают обмен контентом на английском языке. Свои подписи под документом поставили в пятницу директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков, генеральный директор PNA Раймонд Роберт К. Бургос и исполнительный редактор Деметрио Писко. Торжественная церемония подписания прошла в присутствии посла России на Филиппинах Марата Павлова.По условиям соглашения PNA и Sputnik планируют совместные мероприятия, направленные на развитие информационного пространства, содействие объективному и профессиональному освещению в СМИ процессов в культурной, гуманитарной, экономической, спортивной и политической сферах для сближения народов двух стран.В ходе церемонии посол РФ в Маниле Марат Павлов отметил: "Наши страны подписали множество соглашений в разных сферах в том числе в торговле и туризме, но для нас очень важно развивать сотрудничество в информационной сфере, и я думаю, что этот документ будет хорошим шагом в этом направлении. Мы открыты к общению с зарубежным медиа сообществом, и мы надеемся, что все, что мы говорим, будет объективно донесено до аудитории, в том числе информация о внешней политике нашей страны. Уверен, что это соглашение поможет читателям двух агентств получать информацию из первых рук о происходящем в наших странах".Генеральный директор PNA Раймонд Роберт К. Бургос добавил, что "это важный шаг для PNA, потому что хотя агентство и использовало новости Sputnik в своей работе, это первый подписанный документ в истории взаимоотношений двух агентств".Подписанное соглашение стало первым документом о сотрудничестве с Филиппинами в портфолио агентства Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20230208/konferentsiya-1850560176.html
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sputnik, россия, филиппины, марат павлов, манила, новости агентства, миа "россия сегодня"
Sputnik, Россия, Филиппины, Марат Павлов, Манила, Новости агентства, МИА "Россия сегодня"

Sputnik начинает сотрудничество с ведущим информагентством Филиппин

© РИА Новости / Нина ЗотинаSputnik начинает сотрудничество с ведущим информагентством Филиппин
Sputnik начинает сотрудничество с ведущим информагентством Филиппин - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Sputnik начинает сотрудничество с ведущим информагентством Филиппин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Филиппинское информационное агентство PNA и международное информационное агентство и радио Sputnik начинают обмен контентом на английском языке. Свои подписи под документом поставили в пятницу директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков, генеральный директор PNA Раймонд Роберт К. Бургос и исполнительный редактор Деметрио Писко. Торжественная церемония подписания прошла в присутствии посла России на Филиппинах Марата Павлова.
По условиям соглашения PNA и Sputnik планируют совместные мероприятия, направленные на развитие информационного пространства, содействие объективному и профессиональному освещению в СМИ процессов в культурной, гуманитарной, экономической, спортивной и политической сферах для сближения народов двух стран.
В ходе церемонии посол РФ в Маниле Марат Павлов отметил: "Наши страны подписали множество соглашений в разных сферах в том числе в торговле и туризме, но для нас очень важно развивать сотрудничество в информационной сфере, и я думаю, что этот документ будет хорошим шагом в этом направлении. Мы открыты к общению с зарубежным медиа сообществом, и мы надеемся, что все, что мы говорим, будет объективно донесено до аудитории, в том числе информация о внешней политике нашей страны. Уверен, что это соглашение поможет читателям двух агентств получать информацию из первых рук о происходящем в наших странах".
Генеральный директор PNA Раймонд Роберт К. Бургос добавил, что "это важный шаг для PNA, потому что хотя агентство и использовало новости Sputnik в своей работе, это первый подписанный документ в истории взаимоотношений двух агентств".
Подписанное соглашение стало первым документом о сотрудничестве с Филиппинами в портфолио агентства Sputnik.
Студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Обозреватели радио Sputnik выступили на российско-африканской конференции
8 февраля, 14:39
 
SputnikРоссияФилиппиныМарат ПавловМанилаНовости агентстваМИА "Россия сегодня"
 
 
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