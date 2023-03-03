https://ria.ru/20230303/soki-1855635490.html

РЭЦ: российские соки "Фруктолайн" появились в супермаркетах в центре Китая

РЭЦ: российские соки "Фруктолайн" появились в супермаркетах в центре Китая - РИА Новости, 03.03.2023

РЭЦ: российские соки "Фруктолайн" появились в супермаркетах в центре Китая

Абрикосовый, персиковый, яблочный, манговый, апельсиновый и мультифруктовый соки и нектары российской марки "Фруктолайн" добрались до центрального Китая, они... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:44

2023-03-03T14:44

2023-03-03T14:44

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

китай

шанхай

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Абрикосовый, персиковый, яблочный, манговый, апельсиновый и мультифруктовый соки и нектары российской марки "Фруктолайн" добрались до центрального Китая, они появились на полках китайской сети супермаркетов "Мэй и Цзя" в провинции Хунань, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Компания разместила продукцию сначала в шоу-руме АПК в Шанхае, а затем товары появились на полках в региональной сети дискаунтеров в одной из самых густонаселенных провинций Китая. Сеть шоу-румов с российской агропродукцией за границей Российский экспортный центр (РЭЦ) открывает в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении.Первая партия соков и нектаров "Фруктолайн" появилась в магазинах во второй половине декабря. В шоу-руме РЭЦ в Шанхае приурочили эту поставку ко времени, когда в Китае все готовятся к Празднику весны (Китайскому новому году). Цвет упаковки напитков "Фруктолайн" - красный, и к торжеству китайские потребители стараются приобретать товары именно этого цвета, поскольку он символизирует радость, благополучие и счастье."Фруктовые напитки в ярко-красной упаковке разошлись вмиг", - рассказывает представитель оператора РЭЦ в Шанхае Джао Кандзя.Кроме того, отмечает Кандзя, продукты питания из России известны в Китае как экологически чистые, без вредных добавок и химических красителей, и этот имидж в целом помогает увеличивать объемы продаж.Китайскому потребителю нравится национальный колорит и ярко-красная упаковка, подтверждает региональный менеджер компании "Фруктолайн" в Китае Чингиз Улзытуев."В Шанхайском павильоне выставляемся более года, для нас это первая поставка образцов в рамках этой программы господдержки РЭЦ. Из предоставленных в павильоне услуг мы пользовались несколькими, в том числе выкладкой продукции для дегустаций и организацией переговоров с потенциальными клиентами. В прошлом году в Шанхае в туристическом месте была выставка российских продуктов питания, в том числе нашего бренда "Фрутик", в рамках проекта "стрит-маркет". Данный формат является неплохим поводом заявить о себе. В 2023 году в Китае отменены все ковидные ограничения, поэтому мы считаем, что данные мероприятия можно проводить чаще, в том числе и в других городах Китая", - говорит он.По итогам продаж первой партии соков и напитков оператор павильона РЭЦ в Шанхае планирует наращивать поставки российской продукции в торговую сеть "Мэй и Цзя", и не только соков и нектаров. "Очень рассчитываем на возможность расширения количества как числа российских производителей, так и наименований товаров на полке китайской торговой сети, программа РЭЦ нам сейчас очень помогает, ведь главная цель - вывести российскую продукцию на китайский рынок и увеличить объем экспорта год к году", - отметил Кандзя.

https://ria.ru/20221109/eksportery-1830289513.html

https://ria.ru/20221226/rets-1841317395.html

китай

шанхай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), китай, шанхай, россия, экономика