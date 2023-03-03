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Соглашения на рекордные 565 млрд рублей подписаны на КЭФ-2023 - РИА Новости, 03.03.2023
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12:54 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/soglasheniya-1855597979.html
Соглашения на рекордные 565 млрд рублей подписаны на КЭФ-2023
Соглашения на рекордные 565 млрд рублей подписаны на КЭФ-2023 - РИА Новости, 03.03.2023
Соглашения на рекордные 565 млрд рублей подписаны на КЭФ-2023
Почти 70 соглашений, общая сумма которых составила рекордные за последние годы 565 миллиардов рублей, было подписано в рамках работы Красноярского... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:54
2023-03-03T12:54
красноярский экономический форум
сергей верещагин
красноярский край
экономика
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Почти 70 соглашений, общая сумма которых составила рекордные за последние годы 565 миллиардов рублей, было подписано в рамках работы Красноярского экономического форума, сообщил журналистам вице-премьер правительства Красноярского края Сергей Верещагин. По его словам, всего в качестве участников форума было зарегистрировано более 7 тысяч человек, что примерно в 3,5 раза превышает число 2022 года. "В этом году было подписано 69 соглашений, общая сумма которых составляет около 565 миллиардов рублей, что также абсолютный рекорд за последние несколько лет", - сказал Верещагин. КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта, ее архитектура опубликована на сайте форума кэф.рф.
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красноярский край
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красноярский экономический форум, сергей верещагин, красноярский край, экономика, красноярск
Красноярский экономический форум, Сергей Верещагин, Красноярский край, Экономика, Красноярск

Соглашения на рекордные 565 млрд рублей подписаны на КЭФ-2023

© РИА Новости / Олег Владимиров | Перейти в медиабанкКрасноярский экономический форум-2023
Красноярский экономический форум-2023 - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Олег Владимиров
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Красноярский экономический форум-2023
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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Почти 70 соглашений, общая сумма которых составила рекордные за последние годы 565 миллиардов рублей, было подписано в рамках работы Красноярского экономического форума, сообщил журналистам вице-премьер правительства Красноярского края Сергей Верещагин.
По его словам, всего в качестве участников форума было зарегистрировано более 7 тысяч человек, что примерно в 3,5 раза превышает число 2022 года.
"В этом году было подписано 69 соглашений, общая сумма которых составляет около 565 миллиардов рублей, что также абсолютный рекорд за последние несколько лет", - сказал Верещагин.
КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта, ее архитектура опубликована на сайте форума кэф.рф.
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Красноярский экономический форумСергей ВерещагинКрасноярский крайЭкономикаКрасноярск
 
 
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