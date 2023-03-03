https://ria.ru/20230303/soglasheniya-1855597979.html

Соглашения на рекордные 565 млрд рублей подписаны на КЭФ-2023

Соглашения на рекордные 565 млрд рублей подписаны на КЭФ-2023 - РИА Новости, 03.03.2023

Соглашения на рекордные 565 млрд рублей подписаны на КЭФ-2023

Почти 70 соглашений, общая сумма которых составила рекордные за последние годы 565 миллиардов рублей, было подписано в рамках работы Красноярского... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:54

2023-03-03T12:54

2023-03-03T12:54

красноярский экономический форум

сергей верещагин

красноярский край

экономика

красноярск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855597583_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6e604dd1889ffed6fbebe9fdb9c6b5d.jpg

КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Почти 70 соглашений, общая сумма которых составила рекордные за последние годы 565 миллиардов рублей, было подписано в рамках работы Красноярского экономического форума, сообщил журналистам вице-премьер правительства Красноярского края Сергей Верещагин. По его словам, всего в качестве участников форума было зарегистрировано более 7 тысяч человек, что примерно в 3,5 раза превышает число 2022 года. "В этом году было подписано 69 соглашений, общая сумма которых составляет около 565 миллиардов рублей, что также абсолютный рекорд за последние несколько лет", - сказал Верещагин. КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта, ее архитектура опубликована на сайте форума кэф.рф.

https://ria.ru/20230228/soglasheniya-1854782754.html

красноярский край

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярский экономический форум, сергей верещагин, красноярский край, экономика, красноярск