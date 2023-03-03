https://ria.ru/20230303/sochi-1855584136.html
В Сочи рассказали, как будет застраиваться курортная зона
В Сочи рассказали, как будет застраиваться курортная зона - РИА Новости, 03.03.2023
В Сочи рассказали, как будет застраиваться курортная зона
Исключительно пансионаты и санатории разрешат строить в курортной зоне Сочи с 7 марта текущего года, будет учитываться высотность и плотность зданий, кроме... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:53
2023-03-03T12:53
2023-03-03T12:53
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СОЧИ, 3 мар - РИА Новости. Исключительно пансионаты и санатории разрешат строить в курортной зоне Сочи с 7 марта текущего года, будет учитываться высотность и плотность зданий, кроме того, запрещено перепрофилирование действующих санаториев в гостиницы и апартаменты, сообщили в пресс-службе администрации города. Отмечается, что новые нормы градостроительного проектирования утверждены на законодательном уровне. В них определены параметры гостиничного обслуживания и возведения отелей, а также учтена удалённость береговой линии Чёрного моря. "В соответствии с внесенными изменениями, в курортной зоне, которая будет закреплена в новом генплане, возможно строить только санатории и пансионаты. Для действующих санаторно-курортных организаций запрещено их перепрофилирование в гостиницу или апартаменты", — цитирует пресс-служба администрации Сочи слова заместителя мэра Инны Петуховой. Как добавляют в мэрии, отныне возводить отели на всей территории земельного участка не получится. Владельцы гостиниц должны будут предусмотреть место для парковок и свободную от застройки зону. Кроме того, новые нормы ограничивают высотность зданий и формируют их плотность. "Утвержденные депутатским корпусом Сочи изменения преимущественно вводят более жесткие требования по проектированию гостиниц в сравнении с имеющимися предельными параметрами, установленными в градостроительных регламентах действующих правил землепользования и застройки курорта. Новые нормы ограничивают высотность и уменьшают плотность застройки, при этом площадь зеленых зон увеличивается", — рассказали в пресс-службе администрации курорта.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туристы, туризм, сочи, черное море, краснодарский край, отели
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Сочи, Черное море, Краснодарский край, Отели
В Сочи рассказали, как будет застраиваться курортная зона
В курортной зоне Сочи можно будет строить только санатории и пансионаты
СОЧИ, 3 мар - РИА Новости. Исключительно пансионаты и санатории разрешат строить в курортной зоне Сочи с 7 марта текущего года, будет учитываться высотность и плотность зданий, кроме того, запрещено перепрофилирование действующих санаториев в гостиницы и апартаменты, сообщили в пресс-службе администрации города.
Отмечается, что новые нормы градостроительного проектирования утверждены на законодательном уровне. В них определены параметры гостиничного обслуживания и возведения отелей, а также учтена удалённость береговой линии Чёрного моря.
"В соответствии с внесенными изменениями, в курортной зоне, которая будет закреплена в новом генплане, возможно строить только санатории и пансионаты. Для действующих санаторно-курортных организаций запрещено их перепрофилирование в гостиницу или апартаменты", — цитирует пресс-служба администрации Сочи слова заместителя мэра Инны Петуховой.
Как добавляют в мэрии, отныне возводить отели на всей территории земельного участка не получится. Владельцы гостиниц должны будут предусмотреть место для парковок и свободную от застройки зону. Кроме того, новые нормы ограничивают высотность зданий и формируют их плотность.
"Утвержденные депутатским корпусом Сочи изменения преимущественно вводят более жесткие требования по проектированию гостиниц в сравнении с имеющимися предельными параметрами, установленными в градостроительных регламентах действующих правил землепользования и застройки курорта. Новые нормы ограничивают высотность и уменьшают плотность застройки, при этом площадь зеленых зон увеличивается", — рассказали в пресс-службе администрации курорта.
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