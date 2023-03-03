https://ria.ru/20230303/sochi-1855584136.html

В Сочи рассказали, как будет застраиваться курортная зона

В Сочи рассказали, как будет застраиваться курортная зона - РИА Новости, 03.03.2023

В Сочи рассказали, как будет застраиваться курортная зона

Исключительно пансионаты и санатории разрешат строить в курортной зоне Сочи с 7 марта текущего года, будет учитываться высотность и плотность зданий, кроме... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:53

2023-03-03T12:53

2023-03-03T12:53

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СОЧИ, 3 мар - РИА Новости. Исключительно пансионаты и санатории разрешат строить в курортной зоне Сочи с 7 марта текущего года, будет учитываться высотность и плотность зданий, кроме того, запрещено перепрофилирование действующих санаториев в гостиницы и апартаменты, сообщили в пресс-службе администрации города. Отмечается, что новые нормы градостроительного проектирования утверждены на законодательном уровне. В них определены параметры гостиничного обслуживания и возведения отелей, а также учтена удалённость береговой линии Чёрного моря. "В соответствии с внесенными изменениями, в курортной зоне, которая будет закреплена в новом генплане, возможно строить только санатории и пансионаты. Для действующих санаторно-курортных организаций запрещено их перепрофилирование в гостиницу или апартаменты", — цитирует пресс-служба администрации Сочи слова заместителя мэра Инны Петуховой. Как добавляют в мэрии, отныне возводить отели на всей территории земельного участка не получится. Владельцы гостиниц должны будут предусмотреть место для парковок и свободную от застройки зону. Кроме того, новые нормы ограничивают высотность зданий и формируют их плотность. "Утвержденные депутатским корпусом Сочи изменения преимущественно вводят более жесткие требования по проектированию гостиниц в сравнении с имеющимися предельными параметрами, установленными в градостроительных регламентах действующих правил землепользования и застройки курорта. Новые нормы ограничивают высотность и уменьшают плотность застройки, при этом площадь зеленых зон увеличивается", — рассказали в пресс-службе администрации курорта.

https://ria.ru/20230301/sochi-1855083027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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