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В Ула-Удэ снежная глыба упала на ребенка в коляске - РИА Новости, 03.03.2023
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09:43 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/sneg-1855532779.html
В Ула-Удэ снежная глыба упала на ребенка в коляске
В Ула-Удэ снежная глыба упала на ребенка в коляске - РИА Новости, 03.03.2023
В Ула-Удэ снежная глыба упала на ребенка в коляске
Снежная масса упала с крыши жилого дома в Улан-Удэ на ребенка, находящегося в коляске, сообщила пресс-служба мэрии города в Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T09:43
2023-03-03T09:43
происшествия
улан-удэ
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УЛАН-УДЭ, 3 мар – РИА Новости. Снежная масса упала с крыши жилого дома в Улан-Удэ на ребенка, находящегося в коляске, сообщила пресс-служба мэрии города в Telegram-канале. "Второго марта в 17.54 (12.54 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что на голову ребёнка с крыши жилого дома по ул. Комарова упал снег. Со слов матери, ребёнок 2021 года рождения находился в коляске, получил удар по голове, было носовое кровотечение, царапины на лице", - говорится в сообщении. По данным ведомства, пострадавший ребенок был доставлен в детскую клиническую больницу. После томографии головы, УЗИ, взятых анализов и рекомендаций врачей его отпустили на амбулаторное наблюдение. Отмечается, что сотрудники управления административного контроля мэрии Улан-Удэ сразу же выехали на место происшествия, проводят проверку по этому факту. Также они проводят рейды по установлению мест, где управляющие организации не очищают крыши зданий от сосулек, снега и наледи. Следователи и прокуратура Бурятии начали проверки по данному происшествию, после чего "действиям (бездействию) работников управляющей компании, ответственных за уборку снега, будет дана правовая оценка".
https://ria.ru/20230203/led-1849582983.html
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происшествия, улан-удэ
Происшествия, Улан-Удэ
В Ула-Удэ снежная глыба упала на ребенка в коляске

Глыба снега упала с крыши жилого дома в Улан-Удэ на голову ребенка в коляске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 3 мар – РИА Новости. Снежная масса упала с крыши жилого дома в Улан-Удэ на ребенка, находящегося в коляске, сообщила пресс-служба мэрии города в Telegram-канале.
"Второго марта в 17.54 (12.54 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что на голову ребёнка с крыши жилого дома по ул. Комарова упал снег. Со слов матери, ребёнок 2021 года рождения находился в коляске, получил удар по голове, было носовое кровотечение, царапины на лице", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, пострадавший ребенок был доставлен в детскую клиническую больницу. После томографии головы, УЗИ, взятых анализов и рекомендаций врачей его отпустили на амбулаторное наблюдение.
Отмечается, что сотрудники управления административного контроля мэрии Улан-Удэ сразу же выехали на место происшествия, проводят проверку по этому факту. Также они проводят рейды по установлению мест, где управляющие организации не очищают крыши зданий от сосулек, снега и наледи.
Следователи и прокуратура Бурятии начали проверки по данному происшествию, после чего "действиям (бездействию) работников управляющей компании, ответственных за уборку снега, будет дана правовая оценка".
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