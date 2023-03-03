https://ria.ru/20230303/sholts-1855656987.html

Немцы осудили Шольца за замечание в адрес Путина

Немцы осудили Шольца за замечание в адрес Путина - РИА Новости, 03.03.2023

Немцы осудили Шольца за замечание в адрес Путина

Читатели газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за слова о неготовности Владимира Путина начать мирные переговоры.Такое заявление... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:46

2023-03-03T15:46

2023-03-03T17:54

в мире

украина

олаф шольц

владимир путин

германия

россия

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Читатели газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за слова о неготовности Владимира Путина начать мирные переговоры.Такое заявление немецкий политик сделал накануне, зачитывая в бундестаге доклад правительства под названием "Год рубежа новых времен — укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины"."Пришлось закончить слушать сказки Шольца через четыре минуты, поскольку я больше не мог этого выносить. Этот человек настолько далек от реальности, что ведет нас к войне с Россией", — написал один из комментаторов."Шольц своими заявлениями выставляет себя посмешищем", — заявил третий."Путин говорил про готовность к мирным переговорам, а вот генсек НАТО изъявлял такое желание?" — поинтересовался еще один пользователь."А разве вы создаете мир, когда отправляете оружие Украине?" — задались вопросом читатели.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.

https://ria.ru/20230303/ukraina-1855618747.html

https://ria.ru/20230303/zapad-1855590078.html

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германия

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в мире, украина, олаф шольц, владимир путин, германия, россия, нато, дмитрий песков