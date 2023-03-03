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Немцы осудили Шольца за замечание в адрес Путина - РИА Новости, 03.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 03.03.2023 (обновлено: 17:54 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/sholts-1855656987.html
Немцы осудили Шольца за замечание в адрес Путина
Немцы осудили Шольца за замечание в адрес Путина - РИА Новости, 03.03.2023
Немцы осудили Шольца за замечание в адрес Путина
Читатели газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за слова о неготовности Владимира Путина начать мирные переговоры.Такое заявление... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:46
2023-03-03T17:54
в мире
украина
олаф шольц
владимир путин
германия
россия
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Читатели газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за слова о неготовности Владимира Путина начать мирные переговоры.Такое заявление немецкий политик сделал накануне, зачитывая в бундестаге доклад правительства под названием "Год рубежа новых времен — укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины"."Пришлось закончить слушать сказки Шольца через четыре минуты, поскольку я больше не мог этого выносить. Этот человек настолько далек от реальности, что ведет нас к войне с Россией", — написал один из комментаторов."Шольц своими заявлениями выставляет себя посмешищем", — заявил третий."Путин говорил про готовность к мирным переговорам, а вот генсек НАТО изъявлял такое желание?" — поинтересовался еще один пользователь."А разве вы создаете мир, когда отправляете оружие Украине?" — задались вопросом читатели.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855618747.html
https://ria.ru/20230303/zapad-1855590078.html
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в мире, украина, олаф шольц, владимир путин, германия, россия, нато, дмитрий песков
В мире, Украина, Олаф Шольц, Владимир Путин, Германия, Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков
Немцы осудили Шольца за замечание в адрес Путина

Читатели Welt раскритиковали Шольца за слова о неготовности Путина начать переговоры

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Читатели газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за слова о неготовности Владимира Путина начать мирные переговоры.

Такое заявление немецкий политик сделал накануне, зачитывая в бундестаге доклад правительства под названием "Год рубежа новых времен — укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины".
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"Пришлось закончить слушать сказки Шольца через четыре минуты, поскольку я больше не мог этого выносить. Этот человек настолько далек от реальности, что ведет нас к войне с Россией", — написал один из комментаторов.
«
"Россия будет спокойно отстаивать свои интересы! Цель ясна и проста: Украина не будет в НАТО", — отметил другой.
"Шольц своими заявлениями выставляет себя посмешищем", — заявил третий.
"Путин говорил про готовность к мирным переговорам, а вот генсек НАТО изъявлял такое желание?" — поинтересовался еще один пользователь.
"А разве вы создаете мир, когда отправляете оружие Украине?" — задались вопросом читатели.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
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