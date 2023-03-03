Немцы осудили Шольца за замечание в адрес Путина
Читатели Welt раскритиковали Шольца за слова о неготовности Путина начать переговоры
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Читатели газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за слова о неготовности Владимира Путина начать мирные переговоры.
Такое заявление немецкий политик сделал накануне, зачитывая в бундестаге доклад правительства под названием "Год рубежа новых времен — укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины".
Такое заявление немецкий политик сделал накануне, зачитывая в бундестаге доклад правительства под названием "Год рубежа новых времен — укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины".
"Пришлось закончить слушать сказки Шольца через четыре минуты, поскольку я больше не мог этого выносить. Этот человек настолько далек от реальности, что ведет нас к войне с Россией", — написал один из комментаторов.
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"Россия будет спокойно отстаивать свои интересы! Цель ясна и проста: Украина не будет в НАТО", — отметил другой.
"Шольц своими заявлениями выставляет себя посмешищем", — заявил третий.
"Путин говорил про готовность к мирным переговорам, а вот генсек НАТО изъявлял такое желание?" — поинтересовался еще один пользователь.
"А разве вы создаете мир, когда отправляете оружие Украине?" — задались вопросом читатели.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.