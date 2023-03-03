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Лидер немецкой оппозиции задался вопросом, зачем Шольц поехал в США - РИА Новости, 03.03.2023
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12:53 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/sholts-1855597098.html
Лидер немецкой оппозиции задался вопросом, зачем Шольц поехал в США
Лидер немецкой оппозиции задался вопросом, зачем Шольц поехал в США - РИА Новости, 03.03.2023
Лидер немецкой оппозиции задался вопросом, зачем Шольц поехал в США
Цели поездки канцлера ФРГ Олафа Шольца в США неизвестны никому в парламенте, заявил в пятницу лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:53
2023-03-03T12:53
в мире
украина
германия
олаф шольц
сша
джо байден
фридрих мерц
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Цели поездки канцлера ФРГ Олафа Шольца в США неизвестны никому в парламенте, заявил в пятницу лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц. "Никто из нас в парламенте и немецкой общественности не знает причины этой поездки. Конечно, федеральный канцлер должен регулярно говорить с американским президентом. Но если он теперь, очевидно, внезапно отправляется в Вашингтон, то следует задать вопрос, какой цели это служит. Личная встреча также должна иметь особую причину. Я ее не знаю", – рассказал политик в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. По словам лидера оппозиции, речь на переговорах между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем может зайти о поставках танков на Украину. "Так как несколько недель назад федеральный канцлер заявил, что он достиг соглашения, согласно которому американское правительство также поставит Украине свои боевые танки. Теперь же мы услышали от советника американского президента по безопасности в телевизионном интервью, что на данный момент это не так, но что путь для поставки танков Leopard свободен", – объяснил Мерц. Политик также подчеркнул наличие "ряда противоречий" между Берлином и Вашингтоном. По его словам, речь может также пойти и о них. Канцлер Германии Олаф Шольц отправляется в Вашингтон к президенту США Джо Байдену, беседа пройдёт за закрытыми дверями на фоне сообщений о дебатах двух стран по танковому вопросу. Это будет вторая встреча Шольца и Байдена. Первая состоялась 7 февраля 2022 года после вступления первого в должность канцлера. Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Шольц незадолго до принятия решения по поставкам танков указывал на то, что готовность Берлина к такому шагу зависит от того, примут ли такое же решение партнеры в лице Вашингтона и союзников по НАТО. Но первым правительством, публично заявившим о положительном решении, стало именно германское, и только после этого последовало аналогичное заявление президента США Джо Байдена. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее в эфире CNN заявил, что Вашингтон не собирался передавать Киеву свои боевые машины, а положительное решение принял лишь из-за настойчивости Берлина. Россия уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230303/levye-1855508335.html
https://ria.ru/20230302/sholts-1855470588.html
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в мире, украина, германия, олаф шольц, сша, джо байден, фридрих мерц
В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц, США, Джо Байден, Фридрих Мерц
Лидер немецкой оппозиции задался вопросом, зачем Шольц поехал в США

Лидер оппозиции Германии Мерц: цели поездки Шольца в США неизвестны никому в парламенте

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Цели поездки канцлера ФРГ Олафа Шольца в США неизвестны никому в парламенте, заявил в пятницу лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц.
"Никто из нас в парламенте и немецкой общественности не знает причины этой поездки. Конечно, федеральный канцлер должен регулярно говорить с американским президентом. Но если он теперь, очевидно, внезапно отправляется в Вашингтон, то следует задать вопрос, какой цели это служит. Личная встреча также должна иметь особую причину. Я ее не знаю", – рассказал политик в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.
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По словам лидера оппозиции, речь на переговорах между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем может зайти о поставках танков на Украину.
"Так как несколько недель назад федеральный канцлер заявил, что он достиг соглашения, согласно которому американское правительство также поставит Украине свои боевые танки. Теперь же мы услышали от советника американского президента по безопасности в телевизионном интервью, что на данный момент это не так, но что путь для поставки танков Leopard свободен", – объяснил Мерц.
Политик также подчеркнул наличие "ряда противоречий" между Берлином и Вашингтоном. По его словам, речь может также пойти и о них.
Канцлер Германии Олаф Шольц отправляется в Вашингтон к президенту США Джо Байдену, беседа пройдёт за закрытыми дверями на фоне сообщений о дебатах двух стран по танковому вопросу. Это будет вторая встреча Шольца и Байдена. Первая состоялась 7 февраля 2022 года после вступления первого в должность канцлера.
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Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.
Шольц незадолго до принятия решения по поставкам танков указывал на то, что готовность Берлина к такому шагу зависит от того, примут ли такое же решение партнеры в лице Вашингтона и союзников по НАТО. Но первым правительством, публично заявившим о положительном решении, стало именно германское, и только после этого последовало аналогичное заявление президента США Джо Байдена.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее в эфире CNN заявил, что Вашингтон не собирался передавать Киеву свои боевые машины, а положительное решение принял лишь из-за настойчивости Берлина.
Россия уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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