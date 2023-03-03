https://ria.ru/20230303/sevpotok-1855639523.html

В ЕК не ответили, будет ли глава обсуждать с Байденом "Северные потоки"

В ЕК не ответили, будет ли глава обсуждать с Байденом "Северные потоки" - РИА Новости, 03.03.2023

В ЕК не ответили, будет ли глава обсуждать с Байденом "Северные потоки"

В Еврокомиссии отказались комментировать, будет ли глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обсуждать с Джо Байденом взрывы на "Северных потоках" во время своего визита в... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:58

2023-03-03T14:58

2023-03-03T14:58

в мире

джо байден

урсула фон дер ляйен

сша

северный поток

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 3 мар – РИА Новости. В Еврокомиссии отказались комментировать, будет ли глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обсуждать с Джо Байденом взрывы на "Северных потоках" во время своего визита в США. Глава Еврокомиссии на неделе с 6 марта направится в Канаду и США. Она планирует провести переговоры с американским лидером Джо Байденом 10 марта. "Я могу только подтвердить, что президент Еврокомиссии и президент США будут обсуждать самый широкий круг геополитических и геостратегических вопросов и поддержку Украины…. Ничего больше я сказать не могу по тем вопросам, которые могут или не могут обсуждаться в этом контексте", - сказала официальный представитель ЕК Дана Спинант, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Фон дер Ляйен обсуждать с Байденом ситуацию вокруг "Северных потоков" и взрывы. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230303/gaz-1855574707.html

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в мире, джо байден, урсула фон дер ляйен, сша, северный поток, еврокомиссия