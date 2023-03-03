СБУ заподозрила священника канонической УПЦ в сотрудничестве с ФСБ
СБУ заявила о задержании священника канонической УПЦ, якобы занимавшегося шпионажем
© Фото : СБУПроверки СБУ
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в пятницу о задержании священника канонической Украинской православной церкви в Сумской области, якобы занимавшегося шпионажем.
"Служба безопасности разоблачила еще одного российского агента в ходе контрдиверсионных мер в Сумской области. Злоумышленником оказался настоятель одного из храмов УПЦ (МП) в Шосткинском районе Сумской области, негласно сотрудничавший с ФСБ", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.
Сообщается, что священнослужитель якобы придерживался "прокремлевских" взглядов и собирал информацию о местных органах власти, выполнял фото и видео съемку неких "украинских объектов". Кроме того, СБУ заявляет об обнаружении "пророссийской" литературы в ходе обыска у подозреваемого.
Священнику инкриминируют статью о государственной измене в условиях военного времени.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности". В феврале 2023 года СБУ сообщила, что за минувший год возбудила уголовные дела в отношении 55 священников канонической Украинской православной церкви.