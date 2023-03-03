https://ria.ru/20230303/sbu-1855661183.html

СБУ заподозрила священника канонической УПЦ в сотрудничестве с ФСБ

СБУ заподозрила священника канонической УПЦ в сотрудничестве с ФСБ - РИА Новости, 03.03.2023

СБУ заподозрила священника канонической УПЦ в сотрудничестве с ФСБ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в пятницу о задержании священника канонической Украинской православной церкви в Сумской области, якобы занимавшегося... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:54

2023-03-03T15:54

2023-03-03T15:54

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в пятницу о задержании священника канонической Украинской православной церкви в Сумской области, якобы занимавшегося шпионажем. "Служба безопасности разоблачила еще одного российского агента в ходе контрдиверсионных мер в Сумской области. Злоумышленником оказался настоятель одного из храмов УПЦ (МП) в Шосткинском районе Сумской области, негласно сотрудничавший с ФСБ", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. Сообщается, что священнослужитель якобы придерживался "прокремлевских" взглядов и собирал информацию о местных органах власти, выполнял фото и видео съемку неких "украинских объектов". Кроме того, СБУ заявляет об обнаружении "пророссийской" литературы в ходе обыска у подозреваемого. Священнику инкриминируют статью о государственной измене в условиях военного времени. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности". В феврале 2023 года СБУ сообщила, что за минувший год возбудила уголовные дела в отношении 55 священников канонической Украинской православной церкви.

https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853712750.html

https://ria.ru/20230224/khram-1854210163.html

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Екатерина Зайцева

украина, служба безопасности украины, украинская православная церковь, фсб, сумская область, россия, в мире