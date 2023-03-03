Швейцария ослабила часть санкций против Сирии ради отправки гумпомощи
Швейцария ослабила некоторые санкции против Сирии, чтобы облегчить отправку гумпомощи
Женева. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 3 мар – РИА Новости. Швейцария ослабила некоторые санкции против Сирии, чтобы облегчить гуманитарную деятельность в стране, особенно после землетрясения, говорится в опубликованном заявлении на сайте государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO).
"Таким образом, Федеральный совет разрешает прямое и косвенное предоставление активов или экономических ресурсов лицам, организациям или предприятиям, на которые распространяются санкции гуманитарных организаций, которые получают средства от Конфедерации", - сказано в документе.
Агентство уточняет, что для гуманитарных организаций, которые не получают взносов от Швейцарии, предусмотрен режим исключительных разрешений на предоставление экономических ресурсов физическим, юридическим лицам, подпадающим под действие санкций, в той мере, в какой это позволяет осуществлять гуманитарную деятельность или предоставление гуманитарной помощи в Сирии.
"Поправка к соответствующему постановлению вступает в силу 3 марта 2023 года в 18 часов (20.00 мск – ред.)", - уточняется в заявлении.
Ранее США и Великобритания заявили, что до августа вывели из-под санкций против Сирии деятельность по ликвидации последствий землетрясений. Региональный директор Всемирной продовольственной программы ООН на Ближнем Востоке Коринн Флейшер заявила, что некоторые санкции против Сирии должны быть отменены, чтобы гуманитарное сообщество могло доставлять лекарства и удобрения в страну после землетрясения.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Жертвами стихии стали более 44 тысяч человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию, в которой число погибших, по официальным данным, превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы. При этом, согласно информации ВОЗ, в этой стране погибли около 8,5 тысячи человек.