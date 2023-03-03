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За попытками обхода санкций будут следить 25 прокуроров США, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2023
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07:50 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/sanktsii-1855521078.html
За попытками обхода санкций будут следить 25 прокуроров США, пишут СМИ
За попытками обхода санкций будут следить 25 прокуроров США, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2023
За попытками обхода санкций будут следить 25 прокуроров США, пишут СМИ
Американская администрация расширяет штат федеральных прокуроров, расследующих нарушения санкционного режима в отношении России, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T07:50
2023-03-03T07:50
россия
сша
украина
владимир путин
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Американская администрация расширяет штат федеральных прокуроров, расследующих нарушения санкционного режима в отношении России, сообщает газета Wall Street Journal. По словам помощника генерального прокурора США Мэтта Олсена, минюст добавит 25 новых прокуроров в службу контрразведки и в отдел экспортного контроля. Новые прокуроры будут работать с корпорациями над расследованием случаев уклонения от санкций, а также выдвигать уголовные обвинения против компаний в случае нарушений. Некоторые из этих прокуроров - новые сотрудники, а некоторые были перераспределены из других отделов, отмечает издание. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230302/riski-1855364553.html
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россия, сша, украина, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Санкции в отношении России, В мире
За попытками обхода санкций будут следить 25 прокуроров США, пишут СМИ

WSJ: минюст США наймет 25 прокуроров, чтобы следить за попытками обхода санкций

CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
Министерство юстиции США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Американская администрация расширяет штат федеральных прокуроров, расследующих нарушения санкционного режима в отношении России, сообщает газета Wall Street Journal.
По словам помощника генерального прокурора США Мэтта Олсена, минюст добавит 25 новых прокуроров в службу контрразведки и в отдел экспортного контроля.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Новые санкции не создают системных рисков для банков, заявила Набиуллина
Вчера, 13:58
Новые прокуроры будут работать с корпорациями над расследованием случаев уклонения от санкций, а также выдвигать уголовные обвинения против компаний в случае нарушений. Некоторые из этих прокуроров - новые сотрудники, а некоторые были перераспределены из других отделов, отмечает издание.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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1 марта, 10:55
 
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