https://ria.ru/20230303/samolet-1855716052.html

Упавший в ДНР военный самолет полностью сгорел

Упавший в ДНР военный самолет полностью сгорел - РИА Новости, 03.03.2023

Упавший в ДНР военный самолет полностью сгорел

Упавший у города Енакиево в ДНР военный самолет полностью сгорел, оба пилота катапультировались, , передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:42

2023-03-03T17:42

2023-03-03T18:13

роман храменков

происшествия

донецкая народная республика

россия

енакиево

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ЕНАКИЕВО (ДНР), 3 мар — РИА Новости. Упавший у города Енакиево в ДНР военный самолет полностью сгорел, оба пилота катапультировались, , передает корреспондент РИА Новости. Дымящийся остов самолета находится на окраине села Дружное в окрестностях Енакиево, пожарные закончили его тушить. Анонимный представитель силовых структур пояснил РИА Новости, что катапультировавшихся летчиков ищут в окрестностях. Местные жители в беседе с корреспондентом добавили, что на место ЧП прилетал вертолёт для осмотра территории с воздуха. Как сообщил ранее мэр города Роман Храменков, пилотов было двое, оба катапультировались. На земле, по его словам, "однозначно никто не пострадал, потому что в том месте находится фермерское хозяйство – [самолёт] лежит в полях". Мэр отмечал, что самолёт однозначно военный. Обстоятельства случившегося пока неясны.

донецкая народная республика

россия

енакиево

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

роман храменков, происшествия, донецкая народная республика, россия, енакиево