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Упавший в ДНР военный самолет полностью сгорел - РИА Новости, 03.03.2023
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17:42 03.03.2023 (обновлено: 18:13 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/samolet-1855716052.html
Упавший в ДНР военный самолет полностью сгорел
Упавший в ДНР военный самолет полностью сгорел - РИА Новости, 03.03.2023
Упавший в ДНР военный самолет полностью сгорел
Упавший у города Енакиево в ДНР военный самолет полностью сгорел, оба пилота катапультировались, , передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:42
2023-03-03T18:13
роман храменков
происшествия
донецкая народная республика
россия
енакиево
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ЕНАКИЕВО (ДНР), 3 мар — РИА Новости. Упавший у города Енакиево в ДНР военный самолет полностью сгорел, оба пилота катапультировались, , передает корреспондент РИА Новости. Дымящийся остов самолета находится на окраине села Дружное в окрестностях Енакиево, пожарные закончили его тушить. Анонимный представитель силовых структур пояснил РИА Новости, что катапультировавшихся летчиков ищут в окрестностях. Местные жители в беседе с корреспондентом добавили, что на место ЧП прилетал вертолёт для осмотра территории с воздуха. Как сообщил ранее мэр города Роман Храменков, пилотов было двое, оба катапультировались. На земле, по его словам, "однозначно никто не пострадал, потому что в том месте находится фермерское хозяйство – [самолёт] лежит в полях". Мэр отмечал, что самолёт однозначно военный. Обстоятельства случившегося пока неясны.
донецкая народная республика
россия
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роман храменков, происшествия, донецкая народная республика, россия, енакиево
Роман Храменков, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Енакиево
Упавший в ДНР военный самолет полностью сгорел

Пилоты упавшего в Енакиево в ДНР военного самолета катапультировались

© Фото : Роман Храменков/TelegramДым в Енакиево
Дым в Енакиево - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : Роман Храменков/Telegram
Дым в Енакиево
Читать ria.ru в
ЕНАКИЕВО (ДНР), 3 мар — РИА Новости. Упавший у города Енакиево в ДНР военный самолет полностью сгорел, оба пилота катапультировались, , передает корреспондент РИА Новости.
Дымящийся остов самолета находится на окраине села Дружное в окрестностях Енакиево, пожарные закончили его тушить.
Анонимный представитель силовых структур пояснил РИА Новости, что катапультировавшихся летчиков ищут в окрестностях. Местные жители в беседе с корреспондентом добавили, что на место ЧП прилетал вертолёт для осмотра территории с воздуха.
Как сообщил ранее мэр города Роман Храменков, пилотов было двое, оба катапультировались. На земле, по его словам, "однозначно никто не пострадал, потому что в том месте находится фермерское хозяйство – [самолёт] лежит в полях". Мэр отмечал, что самолёт однозначно военный. Обстоятельства случившегося пока неясны.
 
Роман ХраменковПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияЕнакиево
 
 
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