https://ria.ru/20230303/samolet-1855716052.html
Упавший в ДНР военный самолет полностью сгорел
Упавший в ДНР военный самолет полностью сгорел - РИА Новости, 03.03.2023
Упавший в ДНР военный самолет полностью сгорел
Упавший у города Енакиево в ДНР военный самолет полностью сгорел, оба пилота катапультировались, , передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:42
2023-03-03T17:42
2023-03-03T18:13
роман храменков
происшествия
донецкая народная республика
россия
енакиево
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ЕНАКИЕВО (ДНР), 3 мар — РИА Новости. Упавший у города Енакиево в ДНР военный самолет полностью сгорел, оба пилота катапультировались, , передает корреспондент РИА Новости. Дымящийся остов самолета находится на окраине села Дружное в окрестностях Енакиево, пожарные закончили его тушить. Анонимный представитель силовых структур пояснил РИА Новости, что катапультировавшихся летчиков ищут в окрестностях. Местные жители в беседе с корреспондентом добавили, что на место ЧП прилетал вертолёт для осмотра территории с воздуха. Как сообщил ранее мэр города Роман Храменков, пилотов было двое, оба катапультировались. На земле, по его словам, "однозначно никто не пострадал, потому что в том месте находится фермерское хозяйство – [самолёт] лежит в полях". Мэр отмечал, что самолёт однозначно военный. Обстоятельства случившегося пока неясны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман храменков, происшествия, донецкая народная республика, россия, енакиево
Роман Храменков, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Енакиево
Упавший в ДНР военный самолет полностью сгорел
Пилоты упавшего в Енакиево в ДНР военного самолета катапультировались