Рейтинг@Mail.ru
ВКС сбили украинский самолет Су-24 в ДНР - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 03.03.2023 (обновлено: 15:36 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/samolet-1855645297.html
ВКС сбили украинский самолет Су-24 в ДНР
ВКС сбили украинский самолет Су-24 в ДНР - РИА Новости, 03.03.2023
ВКС сбили украинский самолет Су-24 в ДНР
Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе города Красноармейск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:11
2023-03-03T15:36
специальная военная операция на украине
безопасность
су-24
воздушно-космические силы россии
россия
донецкая народная республика
красноармейск
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152225/11/1522251165_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_2b915e7c3b6e4d2b86a428951d62d749.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе города Красноармейск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейск Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
россия
донецкая народная республика
красноармейск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152225/11/1522251165_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_dfe8bbfb2b5590b567ae9d36fe675989.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, су-24, воздушно-космические силы россии, россия, донецкая народная республика, красноармейск, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Су-24, Воздушно-космические силы России, Россия, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Украина
ВКС сбили украинский самолет Су-24 в ДНР

Минобороны России: ВКС сбили украинский самолет Су-24 в районе Красноармейска в ДНР

CC BY-SA 4.0 / Eugene Dmitriyenko / Ukrainian Air Force Sukhoi Su-24MRСамолет Су-24 украинских ВВС
Самолет Су-24 украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
CC BY-SA 4.0 / Eugene Dmitriyenko / Ukrainian Air Force Sukhoi Su-24MR
Самолет Су-24 украинских ВВС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе города Красноармейск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейск Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 марта, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСу-24Воздушно-космические силы РоссииРоссияДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала