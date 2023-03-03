https://ria.ru/20230303/samolet-1855645297.html
ВКС сбили украинский самолет Су-24 в ДНР
ВКС сбили украинский самолет Су-24 в ДНР - РИА Новости, 03.03.2023
ВКС сбили украинский самолет Су-24 в ДНР
Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе города Красноармейск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:11
2023-03-03T15:11
2023-03-03T15:36
специальная военная операция на украине
безопасность
су-24
воздушно-космические силы россии
россия
донецкая народная республика
красноармейск
украина
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе города Красноармейск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейск Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, су-24, воздушно-космические силы россии, россия, донецкая народная республика, красноармейск, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Су-24, Воздушно-космические силы России, Россия, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Украина
ВКС сбили украинский самолет Су-24 в ДНР
Минобороны России: ВКС сбили украинский самолет Су-24 в районе Красноармейска в ДНР