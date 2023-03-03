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ВКС сбили украинский самолет Су-24 в ДНР

ВКС сбили украинский самолет Су-24 в ДНР - РИА Новости, 03.03.2023

ВКС сбили украинский самолет Су-24 в ДНР

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе города Красноармейск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:11

2023-03-03T15:11

2023-03-03T15:36

специальная военная операция на украине

безопасность

су-24

воздушно-космические силы россии

россия

донецкая народная республика

красноармейск

украина

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе города Красноармейск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейск Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.

россия

донецкая народная республика

красноармейск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, су-24, воздушно-космические силы россии, россия, донецкая народная республика, красноармейск, украина