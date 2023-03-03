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Над Енакиево в ДНР сбили самолет - РИА Новости, 03.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 03.03.2023 (обновлено: 17:06 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/samolet-1855639203.html
Над Енакиево в ДНР сбили самолет
Над Енакиево в ДНР сбили самолет - РИА Новости, 03.03.2023
Над Енакиево в ДНР сбили самолет
Над Енакиево в Донецкой Народной Республике сбили самолет, сообщил в Telegram-канале мэр города Роман Храменков. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:56
2023-03-03T17:06
специальная военная операция на украине
енакиево
донецкая народная республика
происшествия
роман храменков
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Над Енакиево в Донецкой Народной Республике сбили самолет, сообщил в Telegram-канале мэр города Роман Храменков."Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем", — написал он.На снимке, который мэр добавил к сообщению, видно, как над домами поднимается столб черного дыма. Местные жители также публикуют в соцсетях кадры падения самолета. Его тип и принадлежность пока неизвестны.Позже Храменков рассказал, что побывал на месте падения машины вместе с полицейскими, представителями комендатуры и экстренных служб. По его словам, доступ к упавшему самолету затруднен из-за начавшейся оттепели."Самолет упал, дымится, горит. Двоих катапультировавшихся пилотов было видно на парашютах", — сказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что самолет "однозначно военный".Енакиево расположено на востоке ДНР, примерно в 50 километрах от Донецка. Город постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
енакиево
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енакиево, донецкая народная республика, происшествия, роман храменков, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Енакиево, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Роман Храменков, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Над Енакиево в ДНР сбили самолет

Мэр Енакиево Храменков сообщил о сбитом над территорией города военном самолете

© Фото : Роман Храменков/TelegramДым в Енакиево
Дым в Енакиево - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : Роман Храменков/Telegram
Дым в Енакиево
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ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Над Енакиево в Донецкой Народной Республике сбили самолет, сообщил в Telegram-канале мэр города Роман Храменков.
"Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем", — написал он.
На снимке, который мэр добавил к сообщению, видно, как над домами поднимается столб черного дыма.
Местные жители также публикуют в соцсетях кадры падения самолета. Его тип и принадлежность пока неизвестны.
Позже Храменков рассказал, что побывал на месте падения машины вместе с полицейскими, представителями комендатуры и экстренных служб. По его словам, доступ к упавшему самолету затруднен из-за начавшейся оттепели.
"Самолет упал, дымится, горит. Двоих катапультировавшихся пилотов было видно на парашютах", — сказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что самолет "однозначно военный".
«
"На земле <…> никто не пострадал, потому что в том месте находится фермерское хозяйство. И хозяин сообщил, что самолет лежит в полях, в лесополосе. Мы опираемся на его данные. Никто — это ни территория поселка, ни территория города не задеты", — рассказал Храменков.
Енакиево расположено на востоке ДНР, примерно в 50 километрах от Донецка. Город постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
 
Специальная военная операция на УкраинеЕнакиевоДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияРоман ХраменковРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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