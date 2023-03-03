https://ria.ru/20230303/samolet-1855639203.html

Над Енакиево в ДНР сбили самолет

Над Енакиево в ДНР сбили самолет - РИА Новости, 03.03.2023

Над Енакиево в ДНР сбили самолет

Над Енакиево в Донецкой Народной Республике сбили самолет, сообщил в Telegram-канале мэр города Роман Храменков. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:56

2023-03-03T14:56

2023-03-03T17:06

специальная военная операция на украине

енакиево

донецкая народная республика

происшествия

роман храменков

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Над Енакиево в Донецкой Народной Республике сбили самолет, сообщил в Telegram-канале мэр города Роман Храменков."Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем", — написал он.На снимке, который мэр добавил к сообщению, видно, как над домами поднимается столб черного дыма. Местные жители также публикуют в соцсетях кадры падения самолета. Его тип и принадлежность пока неизвестны.Позже Храменков рассказал, что побывал на месте падения машины вместе с полицейскими, представителями комендатуры и экстренных служб. По его словам, доступ к упавшему самолету затруднен из-за начавшейся оттепели."Самолет упал, дымится, горит. Двоих катапультировавшихся пилотов было видно на парашютах", — сказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что самолет "однозначно военный".Енакиево расположено на востоке ДНР, примерно в 50 километрах от Донецка. Город постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

енакиево

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

енакиево, донецкая народная республика, происшествия, роман храменков, россия, ситуация в днр и лнр