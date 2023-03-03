https://ria.ru/20230303/rzhev-1855505582.html

Минобороны опубликовало архивные документы к 80-летию освобождения Ржева

Минобороны опубликовало архивные документы к 80-летию освобождения Ржева - РИА Новости, 03.03.2023

Минобороны опубликовало архивные документы к 80-летию освобождения Ржева

Министерство обороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный историко-познавательный раздел "На ржевском рубеже славы", посвященный подвигу... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T00:22

2023-03-03T00:22

2023-03-03T10:57

безопасность

ржев

россия

москва

михаил ефремов

иосиф сталин (джугашвили)

красная армия (ркка)

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Министерство обороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный историко-познавательный раздел "На ржевском рубеже славы", посвященный подвигу советских воинов в сражениях под Ржевом в 1942-1943 годах, ставших одними из ключевых в Великой Отечественной войне. В пятницу исполняется 80 лет со дня освобождения этого города от немецко-фашистских захватчиков. Ржев находился в оккупации с 14 октября 1941 года. Весь 1942 год на подступах к нему проходили ожесточенные бои. Красная Армия, постепенно перемалывая на данном направлении соединения вермахта, сковала здесь две трети сил немецкой группы армий "Центр". Благодаря мужественным, героическим действиям советских воинов под Ржевом удалось не только сорвать передислокацию гитлеровских соединений под Сталинград, где советские войска проводили решающую битву в Великой Отечественной войне, но и обескровить наиболее боеспособные дивизии вермахта. Раздел "На ржевском рубеже славы" основан на архивных материалах из фондов Центрального архива Минобороны. В нем опубликованы документы, охватывающие весь период боев за город — от первого этапа Московской битвы в октябре 1941 года до ликвидации ржевско-вяземского выступа в марте 1943 года. Среди представленных материалов — доклады о результатах боевых действий, приказы войскам, оперативные карты. О тактике Красной Армии После успешного контрнаступления под Москвой 8 января 1942 года Красная Армия приступила к проведению Ржевско-Вяземской наступательной операции, в результате которой советские войска нанесли противнику серьезный урон и отбросили его на 80-250 километров, освободив тем самым Московскую и Тульскую области. Однако достигнуть всех целей тогда не удалось: гитлеровцы спешно перебросили из Западной Европы 12 дивизий и две бригады и, нанеся несколько контрударов, закрепились на ржевско-вяземском выступе. Потребовались еще долгие месяцы упорной и напряженной борьбы, чтобы ликвидировать ржевский плацдарм противника и освободить занимаемые противником города. Относящиеся к этому этапу оперативные документы отчетливо демонстрируют тактику ведения боевых действий Красной Армией того времени. Например, как следует из директивы Ставки Верховного Главнокомандования (СВГ) от 7 января 1942 года, в 1941-1942 годах советское военное искусство предусматривало глубокое оперативное построение войск при атаке. Вражескую оборону прорывал первый эшелон, развитие наступления обеспечивал второй, в состав которого, как правило, входили механизированные и кавалерийские корпуса РККА.В целом, как показывают документы, в частности соображения по выполнению директивы СВГ от 16 февраля 1942 года, советское командование уделяло тщательное внимание мероприятиям, которые повышали эффективность войск и минимизировали потери."До начала проведения общей и частных операций распоряжением командующего Калининским фронтом и командующих армий будут проведены подготовительные мероприятия: доукомплектование соединений пополнением, довооружение, перегруппировка войск с соблюдением скрытности, разработка указаний войскам — и мероприятия командования фронтом по обману противника, разведка и подготовка операций в армейских и войсковых звеньях, особенно в части создания артиллерийских группировок и плана артиллерийского наступления", — свидетельствуют архивы. Однако, несмотря на все предосторожности, подошедшие из Западной Европы на ржевско-вяземский выступ гитлеровские резервы усложнили оперативную обстановку — немцы, нанеся в начале февраля 1942 года несколько контрударов, перерезали линии коммуникации наступающих 33-й армии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. Героизм генерала Ефремова Сражаясь в окружении, а затем прорываясь к своим, воины 33-й армии проявили мужество, героизм и отличную боевую выучку."27 марта 1942 года противник силой более 300 человек при поддержке артиллерии, минометов, пулеметов повел с трех сторон наступление на Манулино. Гарнизон под командованием капитана товарища Климова, (…) батальонного комиссара товарища Дручина в течение суток все атаки врага отбил. В результате боя противник был разгромлен и бежал, оставив на поле боя 85 трупов, два пулемета, два пистолета, девять винтовок, один телефонный аппарат и другие различные трофеи (…). Пулеметчик, товарищ Воротлин Григорий Петрович со своими товарищами — пулеметным расчетом — пулеметной очередью уложил свыше 40 фашистов", — говорится в приказе о награждении бойцов и командиров 33-й армии от 28 марта 1942 года. Несмотря на тяжелейшие условия, сохранял самообладание и грамотно действовал командующий 33-й армией генерал-лейтенант Михаил Ефремов. Ему удалось вывести свои войска из окружения, однако при этом сам получил тяжелое ранение и геройски погиб. Сейчас опубликовано письмо Ефремова Иосифу Сталину от 30 июня 1941 года, в котором в первые дни войны он просит как можно скорее отправить его на фронт."Все мои товарищи, три брата моих и сын дерутся с фашистами, а я, находясь на посту и. д. генерал-инспектора пехоты Красной армии, до сего времени "жду назначения на фронт". Товарищ Сталин, убедительно прошу Вас поскорее назначить меня на фронт. Всю жизнь был на строевой работе, участник четырех войн: империалистической, гражданской, национально-освободительной (в Китае) и на Карельском фронте против белофиннов в 1921-1922 годах. Считаю, что мне "не инспектировать теперь надо", а драться с фашистами", — обратился генерал к главнокомандующему.Михаил Ефремов — один из наиболее известных героев битвы за Москву, его 33-й армия защищала подступы к столице в районе Наро-Фоминска. Указом президента от 31 декабря 1996 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, Ефремову посмертно присвоили звание Героя России. Памятник ему открыли в центре Москвы 7 ноября 2022 года, в 81-ю годовщину военного парада на Красной площади. Первый большой десант в тыл врага В битве за Ржев советские войска получили первый опыт крупномасштабной высадки воздушного десанта в тыл противника. Во время Ржевско-Вяземской операции 1942 года для содействия наступлению 33-й армии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса с 18 января по 24 февраля юго-восточнее, южнее и западнее Вязьмы высадились свыше семи тысяч советских военнослужащих. Они взяли под контроль несколько населенных пунктов и перерезали важные коммуникации. Взаимодействуя с партизанами, советские десантники в течение 149 суток вели активные боевые действия в тылу противника — до тех пор, пока 24 июня 1942 года не соединились с войсками Западного фронта. Ключевую роль в этой уникальной операции сыграли подразделения 4-го воздушно-десантного корпуса, о боевых действиях которого в разделе опубликован развернутый оперативно-тактический очерк с оперативными картами. Документ детально описывает подготовку и проведение Вяземской воздушно-десантной операции. В нем затронуты вопросы доставки десанта, его снабжения и всестороннего обеспечения. Подробно проанализированы боевые действия в тылу, даны методические рекомендации по проведению подобных операций. Как свидетельствует оперативно-тактический очерк, советские десантники продемонстрировали высокую боевую эффективность."За время боев в тылу врага было уничтожено до 15 тысяч немецких солдат и офицеров, выведено из строя до 30 танков и 22 орудия. Правительство по заслугам оценило борьбу наших десантников с немецкими захватчиками — свыше двух тысяч человек бойцов, командиров и политработников награждены орденами и медалями Союза ССР", — говорится в документе.Ликвидация гитлеровского плацдарма В апреле 1942 года фронт на ржевско-вяземском выступе стабилизировался: Красная армия закрепилась на достигнутых рубежах и завершила наступательную операцию. Несколько месяцев здесь проходили бои лишь местного значения. Однако 30 июля 1942 года, в разгар оборонительного этапа Сталинградской битвы, войска Западного и Калининского фронтов внезапно для противника перешли в масштабное наступление, начав тем самым Ржевско-Сычевскую наступательную операцию. В результате Красная армия сорвала передислокацию немецких соединений с ржевско-вяземского выступа под Сталинград. Более того, гитлеровцы для того, чтобы удержать Ржев, вынуждены были перебросить на данное направление еще 12 резервных дивизий. К зиме 1942 года здесь сковали более двух третих сил немецкой группы армий "Центр". При этом наибольшего успеха в Ржевско-Сычевской операции достигли войска Западного фронта. Об этом подробно сообщается в докладе об организации прорыва обороны противника 31-й и 2-й армиями. Этот документ служит примером того, как в тяжелейшем 1942 году Красная Армия совершенствовала свою военную науку. Доклад специально подготовили для распространения успешного опыта в войсках. Документ требовалось "изучить со всем командным составом до командира батальона-дивизиона включительно". После этого копии доклада в целях секретности уничтожались. Несмотря на то, что советским войскам не удалось освободить Ржев в 1942 году, их активные действия на этом направлении способствовали успеху Красной армии в Сталинградской битве. В 1943 году после окончательного разгрома гитлеровцев под Сталинградом немецкая группировка на ржевско-вяземском выступе под воздействием войск Западного и Калининского фронтов стала отходить. Наконец, 3 марта 1943 года советские воины освободили Ржев. Тем самым удалось окончательно ликвидировать ржевско-вяземский выступ — ближайший к Москве плацдарм гитлеровской армии, которая в изнурительных боях на этом направлении потеряла наиболее боеспособные на Восточном фронте дивизии. Благодаря битве за Ржев Красной армии удалось завершить разгром немецких войск под Сталинградом и полностью исключить возможность повторного наступления на столицу. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества указом президента Ржеву в 2007 году присвоили почетное звание "Город воинской славы".

https://ria.ru/20221110/fsb-1830379267.html

https://ria.ru/20221220/svr-1839888526.html

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https://ria.ru/20221220/sssr-1839881618.html

https://ria.ru/20221205/natsisty-1836295218.html

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безопасность, ржев, россия, москва, михаил ефремов, иосиф сталин (джугашвили), красная армия (ркка)