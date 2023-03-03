https://ria.ru/20230303/raschety-1855652780.html

Россия и Куба успешно внедряют независимые механизмы расчетов, заявил посол

Россия и Куба успешно внедряют независимые механизмы расчетов, заявил посол - РИА Новости, 03.03.2023

Россия и Куба успешно внедряют независимые механизмы расчетов, заявил посол

Внедрение независимых механизмов расчетов между Кубой и Россией идет успешно, они позволят оградить отношения стран от негативного влияния санкций США и... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:35

2023-03-03T15:35

2023-03-03T15:35

россия

куба

экономика

борис титов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820608380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d22fbbba0cf9b15836bd1f33417cc43f.jpg

МЕХИКО, 3 мар - РИА Новости. Внедрение независимых механизмов расчетов между Кубой и Россией идет успешно, они позволят оградить отношения стран от негативного влияния санкций США и финансовых учреждений недружественных государств, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Гаване Андрей Гуськов. "Успешно ведется внедрение независимых механизмов взаиморасчетов, которые позволят оградить сотрудничество с Кубой от негативного влияния торговой, экономической и финансовой блокады со стороны США, а также установить связи, минуя финансовые организации недружественных государств", - сказал российский дипломат. В январе председатель Делового совета "Россия-Куба" Борис Титов заявил, что для смягчения эффекта западных санкций стороны рассматривают новые механизмы взаимных расчетов - в рубле и криптовалютах, а также клиринговые схемы.

https://ria.ru/20230302/kuba-1855258894.html

россия

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, куба, экономика, борис титов