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Россия и Куба успешно внедряют независимые механизмы расчетов, заявил посол - РИА Новости, 03.03.2023
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15:35 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/raschety-1855652780.html
Россия и Куба успешно внедряют независимые механизмы расчетов, заявил посол
Россия и Куба успешно внедряют независимые механизмы расчетов, заявил посол - РИА Новости, 03.03.2023
Россия и Куба успешно внедряют независимые механизмы расчетов, заявил посол
Внедрение независимых механизмов расчетов между Кубой и Россией идет успешно, они позволят оградить отношения стран от негативного влияния санкций США и... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:35
2023-03-03T15:35
россия
куба
экономика
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МЕХИКО, 3 мар - РИА Новости. Внедрение независимых механизмов расчетов между Кубой и Россией идет успешно, они позволят оградить отношения стран от негативного влияния санкций США и финансовых учреждений недружественных государств, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Гаване Андрей Гуськов. "Успешно ведется внедрение независимых механизмов взаиморасчетов, которые позволят оградить сотрудничество с Кубой от негативного влияния торговой, экономической и финансовой блокады со стороны США, а также установить связи, минуя финансовые организации недружественных государств", - сказал российский дипломат. В январе председатель Делового совета "Россия-Куба" Борис Титов заявил, что для смягчения эффекта западных санкций стороны рассматривают новые механизмы взаимных расчетов - в рубле и криптовалютах, а также клиринговые схемы.
https://ria.ru/20230302/kuba-1855258894.html
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россия, куба, экономика, борис титов
Россия, Куба, Экономика, Борис Титов
Россия и Куба успешно внедряют независимые механизмы расчетов, заявил посол

Посол в Гаване заявил, что Россия и Куба успешно внедряют независимые механизмы расчетов

© Фото : Unsplash / Alexander KunzeКуба
Куба - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : Unsplash / Alexander Kunze
Куба. Архивное фото
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МЕХИКО, 3 мар - РИА Новости. Внедрение независимых механизмов расчетов между Кубой и Россией идет успешно, они позволят оградить отношения стран от негативного влияния санкций США и финансовых учреждений недружественных государств, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Гаване Андрей Гуськов.
"Успешно ведется внедрение независимых механизмов взаиморасчетов, которые позволят оградить сотрудничество с Кубой от негативного влияния торговой, экономической и финансовой блокады со стороны США, а также установить связи, минуя финансовые организации недружественных государств", - сказал российский дипломат.
В январе председатель Делового совета "Россия-Куба" Борис Титов заявил, что для смягчения эффекта западных санкций стороны рассматривают новые механизмы взаимных расчетов - в рубле и криптовалютах, а также клиринговые схемы.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Патрушев и глава МВД Кубы обсудили противодействие "цветным революциям"
2 марта, 07:07
 
РоссияКубаЭкономикаБорис Титов
 
 
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