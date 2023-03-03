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Москалькова рассказала о работе с Киевом по недопущению пыток пленных - РИА Новости, 03.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:26 03.03.2023 (обновлено: 11:31 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/putki-1855559736.html
Москалькова рассказала о работе с Киевом по недопущению пыток пленных
Москалькова рассказала о работе с Киевом по недопущению пыток пленных - РИА Новости, 03.03.2023
Москалькова рассказала о работе с Киевом по недопущению пыток пленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что делает все возможное, чтобы привлечь внимание украинской стороны и МККК к теме... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:26
2023-03-03T11:31
специальная военная операция на украине
в мире
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
украина
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что делает все возможное, чтобы привлечь внимание украинской стороны и МККК к теме недопущения пыток к пленным россиянам. Москалькова сообщила, что факты пыток и издевательств над российскими военнопленными имеют место. "Я делаю все возможное, чтобы привлечь внимание украинской стороны к тому, чтобы это (пытки - ред.) не допустить. Я пишу официальные обращения, и это одна из линий моих действий. И второе - я сразу связываюсь с Международным Комитетом Красного Креста, получили ли они обращения от родственников и прошу их посетить и оказать медпомощь, проверить, не подвергаются ли эти люди насилию и угрозам. И таким образом включаемся в эти процессы", - рассказала омбудсмен в интервью телеканалу "Россия 24".
https://ria.ru/20230210/plennye-1851239283.html
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в мире, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Украина
Москалькова рассказала о работе с Киевом по недопущению пыток пленных

Москалькова пытается привлечь внимание Киева и МККК к теме недопущения пыток пленных

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену
Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что делает все возможное, чтобы привлечь внимание украинской стороны и МККК к теме недопущения пыток к пленным россиянам.
Москалькова сообщила, что факты пыток и издевательств над российскими военнопленными имеют место.
"Я делаю все возможное, чтобы привлечь внимание украинской стороны к тому, чтобы это (пытки - ред.) не допустить. Я пишу официальные обращения, и это одна из линий моих действий. И второе - я сразу связываюсь с Международным Комитетом Красного Креста, получили ли они обращения от родственников и прошу их посетить и оказать медпомощь, проверить, не подвергаются ли эти люди насилию и угрозам. И таким образом включаемся в эти процессы", - рассказала омбудсмен в интервью телеканалу "Россия 24".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТатьяна МоскальковаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Украина
 
 
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