https://ria.ru/20230303/putki-1855559736.html

Москалькова рассказала о работе с Киевом по недопущению пыток пленных

Москалькова рассказала о работе с Киевом по недопущению пыток пленных - РИА Новости, 03.03.2023

Москалькова рассказала о работе с Киевом по недопущению пыток пленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что делает все возможное, чтобы привлечь внимание украинской стороны и МККК к теме... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:26

2023-03-03T11:26

2023-03-03T11:31

специальная военная операция на украине

в мире

татьяна москалькова

международный комитет красного креста (мккк)

украина

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что делает все возможное, чтобы привлечь внимание украинской стороны и МККК к теме недопущения пыток к пленным россиянам. Москалькова сообщила, что факты пыток и издевательств над российскими военнопленными имеют место. "Я делаю все возможное, чтобы привлечь внимание украинской стороны к тому, чтобы это (пытки - ред.) не допустить. Я пишу официальные обращения, и это одна из линий моих действий. И второе - я сразу связываюсь с Международным Комитетом Красного Креста, получили ли они обращения от родственников и прошу их посетить и оказать медпомощь, проверить, не подвергаются ли эти люди насилию и угрозам. И таким образом включаемся в эти процессы", - рассказала омбудсмен в интервью телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20230210/plennye-1851239283.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), украина