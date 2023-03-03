https://ria.ru/20230303/putin-1855600439.html
Оперативное совещание Совета безопасности с участием Путина
Оперативное совещание Совета безопасности с участием Путина - РИА Новости, 03.03.2023
Оперативное совещание Совета безопасности с участием Путина
Президент Владимир Путин проводит экстренное совещание с членами Совета безопасности. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:01
2023-03-03T16:01
2023-03-03T16:01
владимир путин
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Президент Владимир Путин проводит экстренное совещание с членами Совета безопасности.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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LIVE: Путин проводит экстренное совещание с постоянными членами Совбеза РФ
LIVE: Путин проводит экстренное совещание с постоянными членами Совбеза РФ
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
4.7
96
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владимир путин, видео
Владимир Путин
Оперативное совещание Совета безопасности с участием Путина
Президент Владимир Путин проводит экстренное совещание с членами Совета безопасности.
2023-03-03T16:01
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PT2M56S
Президент Владимир Путин проводит экстренное совещание с членами Совета безопасности.