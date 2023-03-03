https://ria.ru/20230303/putin-1855538763.html

Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ФОМ

Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 03.03.2023

Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ФОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81% россиян, столько же считают, что он хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:19

2023-03-03T10:19

2023-03-03T10:19

россия

владимир путин

фомнибус

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81% россиян, столько же считают, что он хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". Большинство опрошенных "скорее доверяют" главе государства, таких 81%. "Скорее не доверяют" ему 11% респондентов. Ещё 8% затруднились с ответом. Согласно исследованию, 81% опрошенных считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, с ними не согласились 8 %. Затруднились с ответом 11% респондентов. Опрос "ФОМнибус" провели 24-26 февраля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.

https://ria.ru/20230302/poslanie-1855451685.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, фомнибус, общество