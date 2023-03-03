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Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 03.03.2023
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10:19 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/putin-1855538763.html
Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 03.03.2023
Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ФОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81% россиян, столько же считают, что он хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:19
2023-03-03T10:19
россия
владимир путин
фомнибус
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81% россиян, столько же считают, что он хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". Большинство опрошенных "скорее доверяют" главе государства, таких 81%. "Скорее не доверяют" ему 11% респондентов. Ещё 8% затруднились с ответом. Согласно исследованию, 81% опрошенных считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, с ними не согласились 8 %. Затруднились с ответом 11% респондентов. Опрос "ФОМнибус" провели 24-26 февраля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
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россия, владимир путин, фомнибус, общество
Россия, Владимир Путин, ФОМнибус, Общество
Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ФОМ

Опрос ФОМ показал, что 81 процент россиян доверяют президенту Путину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81% россиян, столько же считают, что он хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".
Большинство опрошенных "скорее доверяют" главе государства, таких 81%. "Скорее не доверяют" ему 11% респондентов. Ещё 8% затруднились с ответом.
Согласно исследованию, 81% опрошенных считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, с ними не согласились 8 %. Затруднились с ответом 11% респондентов.
Опрос "ФОМнибус" провели 24-26 февраля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
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