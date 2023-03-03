https://ria.ru/20230303/prigovor-1855616344.html

Жителя Волжского осудили за покушение на убийство подруги из-за долга

Жителя Волжского осудили за покушение на убийство подруги из-за долга - РИА Новости, 03.03.2023

Жителя Волжского осудили за покушение на убийство подруги из-за долга

Суд приговорил жителя города Волжский Волгоградской области к 7 годам и 5 месяцам колонии строгого режима за попытку убийства своей возлюбленной ради того,... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T13:40

2023-03-03T13:40

2023-03-03T13:40

происшествия

волгоградская область

волжский

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ВОЛГОГРАД, 3 мар - РИА Новости. Суд приговорил жителя города Волжский Волгоградской области к 7 годам и 5 месяцам колонии строгого режима за попытку убийства своей возлюбленной ради того, чтобы попасть в тюрьму и таким образом избежать выплаты долга родственнику, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона. По информации ведомства, 26-летний житель Волжского взял в долг 500 тысяч рублей у родственников, но не хотел отдавать деньги. И он придумал план: сесть в тюрьму. По данным прокуратуры, для этого мужчина решил убить свою девушку, с которой встречался полтора года. Отмечается, что в ноябре он пришел к ней в гости, заманил в ванну, где попытался перерезать ей горло. Та оказала ему сопротивление, смогла выбить нож и стала звать на помощь. В это время в квартире находилась мать и дети женщины. Испугавшись, мужчина выбежал из дома без одежды и отправился в полицию, там он сообщил, что совершил убийство. По информации ведомства, девушке, которая получила ранения шеи и живота, удалось выжить. В пятницу суд признал мужчину виновным в покушении на убийство. "Суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в 7 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры. Приговор в силу не вступил.

https://ria.ru/20230303/ubiystvo-1855516351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, волгоградская область, волжский