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Жителя Волжского осудили за покушение на убийство подруги из-за долга - РИА Новости, 03.03.2023
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13:40 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/prigovor-1855616344.html
Жителя Волжского осудили за покушение на убийство подруги из-за долга
Жителя Волжского осудили за покушение на убийство подруги из-за долга - РИА Новости, 03.03.2023
Жителя Волжского осудили за покушение на убийство подруги из-за долга
Суд приговорил жителя города Волжский Волгоградской области к 7 годам и 5 месяцам колонии строгого режима за попытку убийства своей возлюбленной ради того,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:40
2023-03-03T13:40
происшествия
волгоградская область
волжский
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ВОЛГОГРАД, 3 мар - РИА Новости. Суд приговорил жителя города Волжский Волгоградской области к 7 годам и 5 месяцам колонии строгого режима за попытку убийства своей возлюбленной ради того, чтобы попасть в тюрьму и таким образом избежать выплаты долга родственнику, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона. По информации ведомства, 26-летний житель Волжского взял в долг 500 тысяч рублей у родственников, но не хотел отдавать деньги. И он придумал план: сесть в тюрьму. По данным прокуратуры, для этого мужчина решил убить свою девушку, с которой встречался полтора года. Отмечается, что в ноябре он пришел к ней в гости, заманил в ванну, где попытался перерезать ей горло. Та оказала ему сопротивление, смогла выбить нож и стала звать на помощь. В это время в квартире находилась мать и дети женщины. Испугавшись, мужчина выбежал из дома без одежды и отправился в полицию, там он сообщил, что совершил убийство. По информации ведомства, девушке, которая получила ранения шеи и живота, удалось выжить. В пятницу суд признал мужчину виновным в покушении на убийство. "Суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в 7 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры. Приговор в силу не вступил.
https://ria.ru/20230303/ubiystvo-1855516351.html
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происшествия, волгоградская область, волжский
Происшествия, Волгоградская область, Волжский
Жителя Волжского осудили за покушение на убийство подруги из-за долга

Жителя Волжского осудили за покушение на убийство из-за намерения избежать выплаты долга

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОЛГОГРАД, 3 мар - РИА Новости. Суд приговорил жителя города Волжский Волгоградской области к 7 годам и 5 месяцам колонии строгого режима за попытку убийства своей возлюбленной ради того, чтобы попасть в тюрьму и таким образом избежать выплаты долга родственнику, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.
По информации ведомства, 26-летний житель Волжского взял в долг 500 тысяч рублей у родственников, но не хотел отдавать деньги. И он придумал план: сесть в тюрьму. По данным прокуратуры, для этого мужчина решил убить свою девушку, с которой встречался полтора года. Отмечается, что в ноябре он пришел к ней в гости, заманил в ванну, где попытался перерезать ей горло. Та оказала ему сопротивление, смогла выбить нож и стала звать на помощь. В это время в квартире находилась мать и дети женщины. Испугавшись, мужчина выбежал из дома без одежды и отправился в полицию, там он сообщил, что совершил убийство. По информации ведомства, девушке, которая получила ранения шеи и живота, удалось выжить.
В пятницу суд признал мужчину виновным в покушении на убийство.
"Суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в 7 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.
Приговор в силу не вступил.
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