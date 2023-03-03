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Сторонника ИГ* приговорили к 19 годам за подготовку теракта в суде в Москве - РИА Новости, 03.03.2023
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12:25 03.03.2023 (обновлено: 12:56 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/prigovor-1855580819.html
Сторонника ИГ* приговорили к 19 годам за подготовку теракта в суде в Москве
Сторонника ИГ* приговорили к 19 годам за подготовку теракта в суде в Москве - РИА Новости, 03.03.2023
Сторонника ИГ* приговорили к 19 годам за подготовку теракта в суде в Москве
Сторонник "Исламского государства"* приговорен к 19 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в одном из судов Московского региона, сообщается в... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:25
2023-03-03T12:56
россия
происшествия
исламское государство
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сторонник "Исламского государства"* приговорен к 19 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в одном из судов Московского региона, сообщается в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области."Вступил в законную силу приговор в отношении члена террористической ячейки Магомедова К.М. 1982 года рождения, готовившего террористический акт на территории Московского региона с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ)", - говорится в сообщении.Установлено, что Магомедов поддерживая контакты с эмиссарами ИГ*, находящимися за пределами РФ, прошел дистанционное обучение по изготовлению самодельного взрывного устройства, приобрел компоненты для его изготовления и готовился к совершению теракта в одном из зданий суда Московского региона. В момент приготовления взрывного устройства в арендованной квартире Магомедов был задержан. В ходе обыска обнаружены взрывчатые вещества, элементы поражения в виде шурупов, сотовый телефон для приведения СВУ в действие, а также схемы подхода к зданию суда. В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий причастность Магомедова доказана."Магомедов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205 "Террористический акт" и частью 1 статьи 222.1 УК России "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия" и приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - добавляется в сообщении.Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии уроженку Дагестана Зульмиру Магомедову, вступившую в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство"* и помогавшую боевикам, сообщал журналистам представитель суда.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230217/terakt-1852590449.html
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россия, происшествия, исламское государство
Россия, Происшествия, Исламское государство
Сторонника ИГ* приговорили к 19 годам за подготовку теракта в суде в Москве

Сторонника ИГ приговорили к 19 годам лишения свободы за подготовку теракта в суде в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сторонник "Исламского государства"* приговорен к 19 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в одном из судов Московского региона, сообщается в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.
"Вступил в законную силу приговор в отношении члена террористической ячейки Магомедова К.М. 1982 года рождения, готовившего террористический акт на территории Московского региона с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ)", - говорится в сообщении.
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Установлено, что Магомедов поддерживая контакты с эмиссарами ИГ*, находящимися за пределами РФ, прошел дистанционное обучение по изготовлению самодельного взрывного устройства, приобрел компоненты для его изготовления и готовился к совершению теракта в одном из зданий суда Московского региона. В момент приготовления взрывного устройства в арендованной квартире Магомедов был задержан. В ходе обыска обнаружены взрывчатые вещества, элементы поражения в виде шурупов, сотовый телефон для приведения СВУ в действие, а также схемы подхода к зданию суда. В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий причастность Магомедова доказана.
"Магомедов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205 "Террористический акт" и частью 1 статьи 222.1 УК России "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия" и приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - добавляется в сообщении.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии уроженку Дагестана Зульмиру Магомедову, вступившую в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство"* и помогавшую боевикам, сообщал журналистам представитель суда.
*Запрещенная в России террористическая организация
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