https://ria.ru/20230303/prigovor-1855580819.html

Сторонника ИГ* приговорили к 19 годам за подготовку теракта в суде в Москве

Сторонника ИГ* приговорили к 19 годам за подготовку теракта в суде в Москве - РИА Новости, 03.03.2023

Сторонника ИГ* приговорили к 19 годам за подготовку теракта в суде в Москве

Сторонник "Исламского государства"* приговорен к 19 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в одном из судов Московского региона, сообщается в... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:25

2023-03-03T12:25

2023-03-03T12:56

россия

происшествия

исламское государство

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сторонник "Исламского государства"* приговорен к 19 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в одном из судов Московского региона, сообщается в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области."Вступил в законную силу приговор в отношении члена террористической ячейки Магомедова К.М. 1982 года рождения, готовившего террористический акт на территории Московского региона с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ)", - говорится в сообщении.Установлено, что Магомедов поддерживая контакты с эмиссарами ИГ*, находящимися за пределами РФ, прошел дистанционное обучение по изготовлению самодельного взрывного устройства, приобрел компоненты для его изготовления и готовился к совершению теракта в одном из зданий суда Московского региона. В момент приготовления взрывного устройства в арендованной квартире Магомедов был задержан. В ходе обыска обнаружены взрывчатые вещества, элементы поражения в виде шурупов, сотовый телефон для приведения СВУ в действие, а также схемы подхода к зданию суда. В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий причастность Магомедова доказана."Магомедов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205 "Террористический акт" и частью 1 статьи 222.1 УК России "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия" и приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - добавляется в сообщении.Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии уроженку Дагестана Зульмиру Магомедову, вступившую в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство"* и помогавшую боевикам, сообщал журналистам представитель суда.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230217/terakt-1852590449.html

https://ria.ru/20230302/natsionalisty-1855474579.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, исламское государство