https://ria.ru/20230303/pozhar-1855771682.html
В башкирском селе загорелся магазин "Светофор" на площади 500 "квадратов"
В башкирском селе загорелся магазин "Светофор" на площади 500 "квадратов" - РИА Новости, 03.03.2023
В башкирском селе загорелся магазин "Светофор" на площади 500 "квадратов"
Магазин загорелся на площади 500 квадратных метров в башкирском селе Чишмы, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T22:20
2023-03-03T22:20
2023-03-03T22:20
происшествия
чишминский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 3 мар - РИА Новости. Магазин загорелся на площади 500 квадратных метров в башкирском селе Чишмы, сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, пожар произошёл в магазине на улице Промышленной в селе Чишмы Чишминского района. Спасатели региона в своём телеграм-канале опубликовали фотографии с места пожара. По кадрам видно, что возгорание произошло в сетевом магазине "Светофор". "На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы. По прибытию открытым пламенем горит кровля одноэтажного здания размерами 40х150 м. Предварительная площадь пожара на данный момент около 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что из горящего здания вытащили более 20 пропановых баллонов. "Силы привлечены по повышенному рангу. Организован подвоз воды. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлечено более 30 человек и девять единиц техники. Причина пожара - устанавливается. На место выехал эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
https://ria.ru/20230303/pozhar-1855525260.html
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происшествия, чишминский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чишминский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В башкирском селе загорелся магазин "Светофор" на площади 500 "квадратов"
МЧС: в башкирском селе Чишмы загорелся магазин "Светофор" на площади 500 квадратных метров