https://ria.ru/20230303/pozhar-1855525260.html

В Омске произошел пожар в ресторанно-гостиничном комплексе

В Омске произошел пожар в ресторанно-гостиничном комплексе - РИА Новости, 03.03.2023

В Омске произошел пожар в ресторанно-гостиничном комплексе

Спасатели локализовали пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T08:31

2023-03-03T08:31

2023-03-03T08:51

россия

омск

омская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА/ОМСК, 3 мар - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Омске ликвидируют пожар в ресторанно-гостиничном комплексе. Пожар начался в 07.22 (мск). Спасатели оперативно прибыли на место и организовали работу по разведке и тушению. Предварительно площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Со слов администрации, людей в здании нет", - сказал собеседник агентства.На месте пожара работают 60 человек и 17 единиц техники.Уточняется, что в 8.26 мск пожар локализован.В пресс-службе областного ГУ МЧС сообщили, что пожару был присвоен повышенный ранг опасности. возгорание произошло в здании банкетного комплекса "Фан-Фан". Огнем была охвачена кровля двухэтажного строения.

https://ria.ru/20230303/pozhar-1855510511.html

россия

омск

омская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, омск, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)