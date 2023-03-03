https://ria.ru/20230303/pozhar-1855525260.html
В Омске произошел пожар в ресторанно-гостиничном комплексе
В Омске произошел пожар в ресторанно-гостиничном комплексе - РИА Новости, 03.03.2023
В Омске произошел пожар в ресторанно-гостиничном комплексе
Спасатели локализовали пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T08:31
2023-03-03T08:31
2023-03-03T08:51
россия
омск
омская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА/ОМСК, 3 мар - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Омске ликвидируют пожар в ресторанно-гостиничном комплексе. Пожар начался в 07.22 (мск). Спасатели оперативно прибыли на место и организовали работу по разведке и тушению. Предварительно площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Со слов администрации, людей в здании нет", - сказал собеседник агентства.На месте пожара работают 60 человек и 17 единиц техники.Уточняется, что в 8.26 мск пожар локализован.В пресс-службе областного ГУ МЧС сообщили, что пожару был присвоен повышенный ранг опасности. возгорание произошло в здании банкетного комплекса "Фан-Фан". Огнем была охвачена кровля двухэтажного строения.
https://ria.ru/20230303/pozhar-1855510511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, омск, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Омск, Омская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омске произошел пожар в ресторанно-гостиничном комплексе
В Омске тушат пожар на 1,2 тысячи квадратных метров в ресторанно-гостиничном комплексе
МОСКВА/ОМСК, 3 мар - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В Омске ликвидируют пожар в ресторанно-гостиничном комплексе. Пожар начался в 07.22 (мск). Спасатели оперативно прибыли на место и организовали работу по разведке и тушению. Предварительно площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Со слов администрации, людей в здании нет", - сказал собеседник агентства.
На месте пожара работают 60 человек и 17 единиц техники.
Уточняется, что в 8.26 мск пожар локализован.
В пресс-службе областного ГУ МЧС сообщили, что пожару был присвоен повышенный ранг опасности. возгорание произошло в здании банкетного комплекса "Фан-Фан". Огнем была охвачена кровля двухэтажного строения.
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