Рейтинг@Mail.ru
В Омске произошел пожар в ресторанно-гостиничном комплексе - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 03.03.2023 (обновлено: 08:51 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/pozhar-1855525260.html
В Омске произошел пожар в ресторанно-гостиничном комплексе
В Омске произошел пожар в ресторанно-гостиничном комплексе - РИА Новости, 03.03.2023
В Омске произошел пожар в ресторанно-гостиничном комплексе
Спасатели локализовали пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T08:31
2023-03-03T08:51
россия
омск
омская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА/ОМСК, 3 мар - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Омске ликвидируют пожар в ресторанно-гостиничном комплексе. Пожар начался в 07.22 (мск). Спасатели оперативно прибыли на место и организовали работу по разведке и тушению. Предварительно площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Со слов администрации, людей в здании нет", - сказал собеседник агентства.На месте пожара работают 60 человек и 17 единиц техники.Уточняется, что в 8.26 мск пожар локализован.В пресс-службе областного ГУ МЧС сообщили, что пожару был присвоен повышенный ранг опасности. возгорание произошло в здании банкетного комплекса "Фан-Фан". Огнем была охвачена кровля двухэтажного строения.
https://ria.ru/20230303/pozhar-1855510511.html
россия
омск
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, омск, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Омск, Омская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омске произошел пожар в ресторанно-гостиничном комплексе

В Омске тушат пожар на 1,2 тысячи квадратных метров в ресторанно-гостиничном комплексе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА/ОМСК, 3 мар - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в ресторанно-гостиничном комплексе в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В Омске ликвидируют пожар в ресторанно-гостиничном комплексе. Пожар начался в 07.22 (мск). Спасатели оперативно прибыли на место и организовали работу по разведке и тушению. Предварительно площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Со слов администрации, людей в здании нет", - сказал собеседник агентства.
На месте пожара работают 60 человек и 17 единиц техники.
Уточняется, что в 8.26 мск пожар локализован.
В пресс-службе областного ГУ МЧС сообщили, что пожару был присвоен повышенный ранг опасности. возгорание произошло в здании банкетного комплекса "Фан-Фан". Огнем была охвачена кровля двухэтажного строения.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
После пожара в торгово-офисном здании в Петербурге завели уголовное дело
02:02
 
РоссияОмскОмская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала