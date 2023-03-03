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ВСУ потеряли 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 03.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:09 03.03.2023 (обновлено: 15:16 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/poteri-1855644086.html
ВСУ потеряли 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 03.03.2023
ВСУ потеряли 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Потери украинских военных на южно-донецком и запорожском направлениях превысили за сутки свыше 70 человек, заявили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:09
2023-03-03T15:16
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
безопасность
в мире
привольное
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Потери украинских военных на южно-донецком и запорожском направлениях превысили за сутки свыше 70 человек, заявили в пятницу в Минобороны РФ."Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в целом на этих направлениях ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике украинских военных в районах населенных пунктов Водяное, Привольное и Угледар в ДНР.
украина
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украина, россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, привольное, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире, Привольное, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли более 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Andriy DubchakСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Andriy Dubchak
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Потери украинских военных на южно-донецком и запорожском направлениях превысили за сутки свыше 70 человек, заявили в пятницу в Минобороны РФ.
"Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что в целом на этих направлениях ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике украинских военных в районах населенных пунктов Водяное, Привольное и Угледар в ДНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 марта, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВ миреПривольноеДонецкая Народная Республика
 
 
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