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ВСУ потеряли 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 03.03.2023
ВСУ потеряли 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Потери украинских военных на южно-донецком и запорожском направлениях превысили за сутки свыше 70 человек, заявили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:09
2023-03-03T15:09
2023-03-03T15:16
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Потери украинских военных на южно-донецком и запорожском направлениях превысили за сутки свыше 70 человек, заявили в пятницу в Минобороны РФ."Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в целом на этих направлениях ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике украинских военных в районах населенных пунктов Водяное, Привольное и Угледар в ДНР.
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РИА Новости
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украина, россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, привольное, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире, Привольное, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли более 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях