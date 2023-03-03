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ВСУ потеряли 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

ВСУ потеряли 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 03.03.2023

ВСУ потеряли 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Потери украинских военных на южно-донецком и запорожском направлениях превысили за сутки свыше 70 человек, заявили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:09

2023-03-03T15:09

2023-03-03T15:16

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

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привольное

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Потери украинских военных на южно-донецком и запорожском направлениях превысили за сутки свыше 70 человек, заявили в пятницу в Минобороны РФ."Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в целом на этих направлениях ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике украинских военных в районах населенных пунктов Водяное, Привольное и Угледар в ДНР.

украина

россия

привольное

донецкая народная республика

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украина, россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, привольное, донецкая народная республика