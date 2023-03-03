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Украина выманивала полицейских с подконтрольных России территорий - РИА Новости, 03.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:40 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/politseyskie-1855737094.html
Украина выманивала полицейских с подконтрольных России территорий
Украина выманивала полицейских с подконтрольных России территорий - РИА Новости, 03.03.2023
Украина выманивала полицейских с подконтрольных России территорий
Бывший сотрудник МВД Украины, который остался работать в органах внутренних дел на территории контролируемой Россией Запорожской области, рассказал РИА Новости, РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:40
2023-03-03T18:40
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мвд украины
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Бывший сотрудник МВД Украины, который остался работать в органах внутренних дел на территории контролируемой Россией Запорожской области, рассказал РИА Новости, что власти Киева обманом и угрозами заставляли полицейских выехать на территорию Украины, где правоохранители подвергались избиениям, а после отправлялись на передовые позиции в зону боевых действий. "90 процентов сотрудников оставалось на месте, когда территория была уже подконтрольной российским военным. Потом их заманили большой суммой денег которую пообещали как зарплату, и они начали выезжать на ту сторону, подконтрольную киевскому режиму. Первые сотрудники, которые выезжали, к ним еще лояльно относились. Все остальные сотрудники, нам информацию доводили, у них была проверка внутренней службой безопасности Украины, избивали сотрудников, пытались какой-то информацией завладеть. Этих сотрудников ставят на самую переднюю линию обороны. Тех, кто последние выезжали, те попали под жесткий пресс, их избивали очень сильно",- рассказал собеседник агентства. Он отметил, что обещанных денег полицейским так и не заплатили, а в зону боевых действий сотрудников МВД отправляют с формулировкой "нет доверия". Хотя многие из них стали жертвами шантажа и обмана. "Они не хотели выезжать из-за того, что украинская полиция творила беспредел. Они хотели остаться и работать уже в Российской Федерации, но их шантажируют тем, что у их родственников будут проблемы. Понятное дело, когда их зарплатой заманили большой, которой они никогда не получали и представляете - сотрудник, который еле сводил концы с концами, который получал зарплату и не знал куда ее деть, потому что ему не хватало ни коммуналку оплатить, ни на жизнь, а тут такую зарплату предлагают. Некоторые на это повелись", - сказал сотрудник МВД.
https://ria.ru/20230303/ugrozy-1855735210.html
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безопасность, украина, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мвд украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), МВД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украина выманивала полицейских с подконтрольных России территорий

Экс-сотрудник МВД Украины рассказал, что Киев выманивал полицейских и отправлял на фронт

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий у входа в здание полиции в Бердянске
Военнослужащий у входа в здание полиции в Бердянске - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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Военнослужащий у входа в здание полиции в Бердянске. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Бывший сотрудник МВД Украины, который остался работать в органах внутренних дел на территории контролируемой Россией Запорожской области, рассказал РИА Новости, что власти Киева обманом и угрозами заставляли полицейских выехать на территорию Украины, где правоохранители подвергались избиениям, а после отправлялись на передовые позиции в зону боевых действий.
"90 процентов сотрудников оставалось на месте, когда территория была уже подконтрольной российским военным. Потом их заманили большой суммой денег которую пообещали как зарплату, и они начали выезжать на ту сторону, подконтрольную киевскому режиму. Первые сотрудники, которые выезжали, к ним еще лояльно относились. Все остальные сотрудники, нам информацию доводили, у них была проверка внутренней службой безопасности Украины, избивали сотрудников, пытались какой-то информацией завладеть. Этих сотрудников ставят на самую переднюю линию обороны. Тех, кто последние выезжали, те попали под жесткий пресс, их избивали очень сильно",- рассказал собеседник агентства. Он отметил, что обещанных денег полицейским так и не заплатили, а в зону боевых действий сотрудников МВД отправляют с формулировкой "нет доверия". Хотя многие из них стали жертвами шантажа и обмана.
"Они не хотели выезжать из-за того, что украинская полиция творила беспредел. Они хотели остаться и работать уже в Российской Федерации, но их шантажируют тем, что у их родственников будут проблемы. Понятное дело, когда их зарплатой заманили большой, которой они никогда не получали и представляете - сотрудник, который еле сводил концы с концами, который получал зарплату и не знал куда ее деть, потому что ему не хватало ни коммуналку оплатить, ни на жизнь, а тут такую зарплату предлагают. Некоторые на это повелись", - сказал сотрудник МВД.
Боец МВД ЛНР демонстрирует форму украинского военного - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Украинские силовики угрожают перешедшим в МВД России полицейским
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МВД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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