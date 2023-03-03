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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 03.03.2023
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08:02 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/pogoda-1855522546.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 03.03.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, небольшой снег и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T08:02
2023-03-03T08:02
общество
москва
московская область (подмосковье)
александр синенков
центр "фобос"
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "В пятницу мы ожидаем облачную погоду, небольшой снег, мокрый снег. Температура в столице от 0 до плюс 2 градусов, по Московской области от минус 2 до плюс 3 градусов", - сказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 736 миллиметров ртутного столба.
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москва
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общество, москва, московская область (подмосковье), александр синенков, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Синенков, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Синоптик Синенков: небольшой снег и до двух градусов тепла ожидается в Москве в пятницу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРаботник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади
Работник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Работник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"В пятницу мы ожидаем облачную погоду, небольшой снег, мокрый снег. Температура в столице от 0 до плюс 2 градусов, по Московской области от минус 2 до плюс 3 градусов", - сказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 736 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр СиненковЦентр "Фобос"
 
 
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