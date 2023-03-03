https://ria.ru/20230303/pogoda-1855522546.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 03.03.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода, небольшой снег и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T08:02

2023-03-03T08:02

2023-03-03T08:02

общество

москва

московская область (подмосковье)

александр синенков

центр "фобос"

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "В пятницу мы ожидаем облачную погоду, небольшой снег, мокрый снег. Температура в столице от 0 до плюс 2 градусов, по Московской области от минус 2 до плюс 3 градусов", - сказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 736 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), александр синенков, центр "фобос"