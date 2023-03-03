https://ria.ru/20230303/plity-1856146176.html

Более 250 тысяч газовых плит обследовали в Москве с начала года

Более 250 тысяч газовых плит обследовали в Москве с начала года - РИА Новости, 06.03.2023

Более 250 тысяч газовых плит обследовали в Москве с начала года

Более 250 тысяч газовых плит обследовали в Москве с начала года в рамках ежегодной плановой проверки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-03T14:08

2023-03-03T14:08

2023-03-06T15:10

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 250 тысяч газовых плит обследовали в Москве с начала года в рамках ежегодной плановой проверки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 250 тысяч газовых плит обследовали с начала года в рамках ежегодной плановой проверки. Газовые плиты в столице используют около 1,8 миллиона семей. Техобслуживание проводим ежегодно. Во время проверок особое внимание уделяем состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов. Выявленные незначительные нарушения оперативно устраняем", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что жителям выдают памятки с правилами эксплуатации газовых приборов, проводят инструктаж. Уточняется, что узнать дату визита специалиста можно на сайте, через Telegram-бота, с помощью голосового помощника "Алиса" - нужно произнести фразу "Алиса, запусти навык Мосгаза" или "Алиса, узнай у Мосгаза дату технического обслуживания".

https://ria.ru/20230206/gaz-1850538473.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мосгаз, городское хозяйство москвы