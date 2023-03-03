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Более 250 тысяч газовых плит обследовали в Москве с начала года - РИА Новости, 06.03.2023
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14:08 03.03.2023 (обновлено: 15:10 06.03.2023)
https://ria.ru/20230303/plity-1856146176.html
Более 250 тысяч газовых плит обследовали в Москве с начала года
Более 250 тысяч газовых плит обследовали в Москве с начала года - РИА Новости, 06.03.2023
Более 250 тысяч газовых плит обследовали в Москве с начала года
Более 250 тысяч газовых плит обследовали в Москве с начала года в рамках ежегодной плановой проверки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-03T14:08
2023-03-06T15:10
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мосгаз
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 250 тысяч газовых плит обследовали в Москве с начала года в рамках ежегодной плановой проверки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 250 тысяч газовых плит обследовали с начала года в рамках ежегодной плановой проверки. Газовые плиты в столице используют около 1,8 миллиона семей. Техобслуживание проводим ежегодно. Во время проверок особое внимание уделяем состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов. Выявленные незначительные нарушения оперативно устраняем", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что жителям выдают памятки с правилами эксплуатации газовых приборов, проводят инструктаж. Уточняется, что узнать дату визита специалиста можно на сайте, через Telegram-бота, с помощью голосового помощника "Алиса" - нужно произнести фразу "Алиса, запусти навык Мосгаза" или "Алиса, узнай у Мосгаза дату технического обслуживания".
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москва, мосгаз, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосгаз, Городское хозяйство Москвы

Более 250 тысяч газовых плит обследовали в Москве с начала года

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВключенная газовая конфорка
Включенная газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 250 тысяч газовых плит обследовали в Москве с начала года в рамках ежегодной плановой проверки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 250 тысяч газовых плит обследовали с начала года в рамках ежегодной плановой проверки. Газовые плиты в столице используют около 1,8 миллиона семей. Техобслуживание проводим ежегодно. Во время проверок особое внимание уделяем состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов. Выявленные незначительные нарушения оперативно устраняем", - говорится в сообщении комплекса.
Отмечается, что жителям выдают памятки с правилами эксплуатации газовых приборов, проводят инструктаж.
Уточняется, что узнать дату визита специалиста можно на сайте, через Telegram-бота, с помощью голосового помощника "Алиса" - нужно произнести фразу "Алиса, запусти навык Мосгаза" или "Алиса, узнай у Мосгаза дату технического обслуживания".
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