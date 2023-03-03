https://ria.ru/20230303/plity-1856146176.html
Более 250 тысяч газовых плит обследовали в Москве с начала года
Более 250 тысяч газовых плит обследовали в Москве с начала года - РИА Новости, 06.03.2023
Более 250 тысяч газовых плит обследовали в Москве с начала года
Более 250 тысяч газовых плит обследовали в Москве с начала года в рамках ежегодной плановой проверки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-03T14:08
2023-03-03T14:08
2023-03-06T15:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосгаз
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822767519_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_7a0b323bfcb689db2ffd90f004008a32.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 250 тысяч газовых плит обследовали в Москве с начала года в рамках ежегодной плановой проверки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 250 тысяч газовых плит обследовали с начала года в рамках ежегодной плановой проверки. Газовые плиты в столице используют около 1,8 миллиона семей. Техобслуживание проводим ежегодно. Во время проверок особое внимание уделяем состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов. Выявленные незначительные нарушения оперативно устраняем", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что жителям выдают памятки с правилами эксплуатации газовых приборов, проводят инструктаж. Уточняется, что узнать дату визита специалиста можно на сайте, через Telegram-бота, с помощью голосового помощника "Алиса" - нужно произнести фразу "Алиса, запусти навык Мосгаза" или "Алиса, узнай у Мосгаза дату технического обслуживания".
https://ria.ru/20230206/gaz-1850538473.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822767519_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d48a49a646e7c4153a7d1b1dad10d3c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосгаз, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосгаз, Городское хозяйство Москвы