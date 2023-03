https://ria.ru/20230303/pisma-1855776863.html

СМИ: на сына Байдена написали заявление за нарушение закона об иноагентах

Заявление о нарушении закона подали против сына президента США Хантера Байдена: он якобы консультировал пресс-секретаря своего отца, когда тот был вице-президентом

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Заявление о нарушении закона подали против сына президента США Хантера Байдена: он якобы консультировал пресс-секретаря своего отца, когда тот был вице-президентом, об ответах на претензии о связях с украинской фирмой Burisma, пишет New York Post. "Переписка Хантера с Кендрой Баркофф (пресс-секретарем Байдена в бытность того вице-президентом) легла в основу направленной в минюст жалобы о нарушении закона о регистрации иноагентом", - сообщает издание. Там говорится, что в прокуратуру подано заявление о том, что Хантер Байден представлял интересы иностранного юрлица без регистрации иноагентом. По данным газеты, в жалобе организации America First Legal Foundation указано, что в мае 2014 года Хантер Байден консультировал Баркофф, как отвечать журналистам о его назначении в совет директоров украинской фирмы. Хантер на претензии о возможном конфликте интересов парировал, что Burisma от правительства Украины не зависит, а сам он тоже частное лицо, и предлагал использовать этот тезис в контактах со СМИ, указывает газета. Хантер Байден известен скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. В сентябре 2020 года сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждалось, что сын являвшегося тогда кандидатом в президенты США Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. В октябре 2020 года New York Post опубликовал ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу на "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.

