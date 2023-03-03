Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на сына Байдена написали заявление за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 03.03.2023 (обновлено: 23:40 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/pisma-1855776863.html
СМИ: на сына Байдена написали заявление за нарушение закона об иноагентах
СМИ: на сына Байдена написали заявление за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 03.03.2023
СМИ: на сына Байдена написали заявление за нарушение закона об иноагентах
Заявление о нарушении закона подали против сына президента США Хантера Байдена: он якобы консультировал пресс-секретаря своего отца, когда тот был... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T23:24
2023-03-03T23:40
в мире
сша
украина
делавэр
хантер байден
дональд трамп
рон джонсон
федеральное бюро расследований сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785318517_19:0:2762:1543_1920x0_80_0_0_414be61270fcce57c6ea0dfabeab5b83.jpg
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Заявление о нарушении закона подали против сына президента США Хантера Байдена: он якобы консультировал пресс-секретаря своего отца, когда тот был вице-президентом, об ответах на претензии о связях с украинской фирмой Burisma, пишет New York Post. "Переписка Хантера с Кендрой Баркофф (пресс-секретарем Байдена в бытность того вице-президентом) легла в основу направленной в минюст жалобы о нарушении закона о регистрации иноагентом", - сообщает издание. Там говорится, что в прокуратуру подано заявление о том, что Хантер Байден представлял интересы иностранного юрлица без регистрации иноагентом. По данным газеты, в жалобе организации America First Legal Foundation указано, что в мае 2014 года Хантер Байден консультировал Баркофф, как отвечать журналистам о его назначении в совет директоров украинской фирмы. Хантер на претензии о возможном конфликте интересов парировал, что Burisma от правительства Украины не зависит, а сам он тоже частное лицо, и предлагал использовать этот тезис в контактах со СМИ, указывает газета. Хантер Байден известен скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. В сентябре 2020 года сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждалось, что сын являвшегося тогда кандидатом в президенты США Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. В октябре 2020 года New York Post опубликовал ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу на "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
https://ria.ru/20221006/bayden-1822109182.html
https://ria.ru/20230303/bayden-1855613151.html
сша
украина
делавэр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785318517_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_da0e152df4abf5cd90c5bc09218acf60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, делавэр, хантер байден, дональд трамп, рон джонсон, федеральное бюро расследований сша
В мире, США, Украина, Делавэр, Хантер Байден, Дональд Трамп, Рон Джонсон, Федеральное бюро расследований США
СМИ: на сына Байдена написали заявление за нарушение закона об иноагентах

New York Post: на Хантера Байдена заявили в прокуратуру за нарушение закона об иноагентах

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Заявление о нарушении закона подали против сына президента США Хантера Байдена: он якобы консультировал пресс-секретаря своего отца, когда тот был вице-президентом, об ответах на претензии о связях с украинской фирмой Burisma, пишет New York Post.
"Переписка Хантера с Кендрой Баркофф (пресс-секретарем Байдена в бытность того вице-президентом) легла в основу направленной в минюст жалобы о нарушении закона о регистрации иноагентом", - сообщает издание.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
СМИ: следствие собрало доказательства для обвинения Хантера Байдена
6 октября 2022, 23:33
Там говорится, что в прокуратуру подано заявление о том, что Хантер Байден представлял интересы иностранного юрлица без регистрации иноагентом. По данным газеты, в жалобе организации America First Legal Foundation указано, что в мае 2014 года Хантер Байден консультировал Баркофф, как отвечать журналистам о его назначении в совет директоров украинской фирмы. Хантер на претензии о возможном конфликте интересов парировал, что Burisma от правительства Украины не зависит, а сам он тоже частное лицо, и предлагал использовать этот тезис в контактах со СМИ, указывает газета.
Хантер Байден известен скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. В сентябре 2020 года сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждалось, что сын являвшегося тогда кандидатом в президенты США Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. В октябре 2020 года New York Post опубликовал ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma.
Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу на "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
Президент США Джо Байден выступает во время партийного собрания демократов в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
"Он утешал". В Сети ужаснулись попыткой пресс-секретаря оправдать Байдена
Вчера, 13:28
 
В миреСШАУкраинаДелавэрХантер БайденДональд ТрампРон ДжонсонФедеральное бюро расследований США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала