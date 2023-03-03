https://ria.ru/20230303/pereselenie-1855647481.html
Один из районов Липецкой области досрочно завершил аварийное переселение
Один из районов Липецкой области досрочно завершил аварийное переселение - РИА Новости, 03.03.2023
Один из районов Липецкой области досрочно завершил аварийное переселение
Долгоруковский район Липецкой области досрочно завершил программу переселения из жилья, признанного аварийным до 2017 года, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:17
2023-03-03T15:17
2023-03-03T15:18
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
долгоруковский район
жилье
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ЛИПЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Долгоруковский район Липецкой области досрочно завершил программу переселения из жилья, признанного аварийным до 2017 года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, дома на улице Молодежная в селе Братовщина Долгоруковского района сданы в эксплуатацию. Некоторые жильцы уже получили ключи, некоторые – в стадии согласования и оформления документов. В домах одно- и двухкомнатные квартиры. В каждой из них установлен газовый котел, а также сделан косметический ремонт.Артамонов отметил, что возведение жилья проводилось на средства федерального, областного и местного бюджетов по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда". Стоимость проекта составила 30 миллионов рублей."Переселение из аварийного жилфонда является одной из первоочередных задач для региона. Многие муниципалитеты уже выполнили программу досрочно. Люди довольны новыми квартирами и условиями в них", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230131/semi-1848736294.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, долгоруковский район, жилье
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Долгоруковский район, Жилье
ЛИПЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Долгоруковский район Липецкой области досрочно завершил программу переселения из жилья, признанного аварийным до 2017 года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, дома на улице Молодежная в селе Братовщина Долгоруковского района сданы в эксплуатацию. Некоторые жильцы уже получили ключи, некоторые – в стадии согласования и оформления документов. В домах одно- и двухкомнатные квартиры. В каждой из них установлен газовый котел, а также сделан косметический ремонт.
Артамонов
отметил, что возведение жилья проводилось на средства федерального, областного и местного бюджетов по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда". Стоимость проекта составила 30 миллионов рублей.
"Переселение из аварийного жилфонда является одной из первоочередных задач для региона. Многие муниципалитеты уже выполнили программу досрочно. Люди довольны новыми квартирами и условиями в них", – сказал Артамонов.
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