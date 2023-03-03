https://ria.ru/20230303/penza-1855696812.html
Пензенский губернатор предложил назвать новую улицу именем комбата Жоги
Пензенский губернатор предложил назвать новую улицу именем комбата Жоги - РИА Новости, 03.03.2023
Пензенский губернатор предложил назвать новую улицу именем комбата Жоги
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил властям Пензы назвать новую улицу в городе именем Героя России и ДНР Владимира Жоги. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:08
2023-03-03T17:08
2023-03-03T17:08
пензенская область
россия
донецкая народная республика
пенза
пензенская область
олег мельниченко
денис пушилин
владимир путин
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ПЕНЗА, 3 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил властям Пензы назвать новую улицу в городе именем Героя России и ДНР Владимира Жоги. "Пятого марта исполнится год, как ушел из жизни Герой России, командир батальона "Спарта" Донецкой Народной Республики Владимир Жога. К сожалению, он прожил очень короткую жизнь, однако наполненную глубоким высшим смыслом - служением людям... Владимир Артемович Жога совершил высший подвиг - пожертвовал собственной жизнью, спасая других. Имя героя должно жить в памяти новых поколений. В честь Владимира Жоги уже названы улицы в Волновахе, Невинномысске, Ростове-на-Дону. Считаю, что его имя должно быть и в Пензе. Обратился в городскую думу с соответствующим предложением", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале. Глава региона предлагает назвать в честь Жоги новую улицу в Пензе. "Пусть о подвиге героя нам снова и снова напоминает новая улица в молодом растущем микрорайоне Арбеково. Уверен, что вы поддерживаете меня в этом решении", - отметил он. Владимир Жога (позывной "Воха") - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта", гвардии полковник вооруженных сил ДНР - погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно).
https://ria.ru/20230212/mariupol-1851484584.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, пенза, пензенская область, олег мельниченко, денис пушилин, владимир путин
Пензенская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Пенза, Пензенская область, Олег Мельниченко, Денис Пушилин, Владимир Путин
Пензенский губернатор предложил назвать новую улицу именем комбата Жоги
Губернатор Мельниченко предложил назвать новую улицу в Пензе именем комбата Владимира Жоги