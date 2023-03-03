https://ria.ru/20230303/penza-1855696812.html

Пензенский губернатор предложил назвать новую улицу именем комбата Жоги

Пензенский губернатор предложил назвать новую улицу именем комбата Жоги - РИА Новости, 03.03.2023

Пензенский губернатор предложил назвать новую улицу именем комбата Жоги

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил властям Пензы назвать новую улицу в городе именем Героя России и ДНР Владимира Жоги. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:08

2023-03-03T17:08

2023-03-03T17:08

пензенская область

россия

донецкая народная республика

пенза

пензенская область

олег мельниченко

денис пушилин

владимир путин

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ПЕНЗА, 3 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил властям Пензы назвать новую улицу в городе именем Героя России и ДНР Владимира Жоги. "Пятого марта исполнится год, как ушел из жизни Герой России, командир батальона "Спарта" Донецкой Народной Республики Владимир Жога. К сожалению, он прожил очень короткую жизнь, однако наполненную глубоким высшим смыслом - служением людям... Владимир Артемович Жога совершил высший подвиг - пожертвовал собственной жизнью, спасая других. Имя героя должно жить в памяти новых поколений. В честь Владимира Жоги уже названы улицы в Волновахе, Невинномысске, Ростове-на-Дону. Считаю, что его имя должно быть и в Пензе. Обратился в городскую думу с соответствующим предложением", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале. Глава региона предлагает назвать в честь Жоги новую улицу в Пензе. "Пусть о подвиге героя нам снова и снова напоминает новая улица в молодом растущем микрорайоне Арбеково. Уверен, что вы поддерживаете меня в этом решении", - отметил он. Владимир Жога (позывной "Воха") - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта", гвардии полковник вооруженных сил ДНР - погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно).

https://ria.ru/20230212/mariupol-1851484584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, пенза, пензенская область, олег мельниченко, денис пушилин, владимир путин