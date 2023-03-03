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В Минске сохранят отсрочку от армии для обучающихся за границей студентов
В Минске сохранят отсрочку от армии для обучающихся за границей студентов - РИА Новости, 03.03.2023
В Минске сохранят отсрочку от армии для обучающихся за границей студентов
Отсрочка от службы в армии для белорусских студентов, которые сейчас продолжают учиться за границей, останется, сообщил первый заместитель министра образования... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:41
2023-03-03T16:41
2023-03-03T16:47
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МИНСК, 3 мар – РИА Новости. Отсрочка от службы в армии для белорусских студентов, которые сейчас продолжают учиться за границей, останется, сообщил первый заместитель министра образования страны Александр Баханович.В октябре депутаты нижней палаты белорусского парламента приняли в первом чтении поправки в законодательство, которыми, в частности, уточняются основания для предоставления права на отсрочку от призыва на воинскую службу. В случае принятия законопроекта двумя палатами парламента и подписания президентом в стране сократится число лиц, получающих отсрочку от призыва. Проектом предусматривается предоставление отсрочки для продолжения образования гражданам, обучающимся за границей в очной форме только по направлению органов госуправления либо госорганизаций. Сейчас отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется даже тем белорусским студентам, кто обучается очно в учреждениях образования за пределами Белоруссии (включая Россию) не по направлениям госорганов, а по личному решению."Для тех, кто продолжает учиться (за границей – ред.), эти отсрочки останутся", - приводит слова Бахановича агентство Белта. Подчеркивается, что "отсрочки от службы в армии для студентов, которые сейчас учатся за границей, останутся".Он обратил внимание, что в соседних странах, если их граждане едут учиться за границу, "тоже нет отсрочек". "Мы приводим законодательство в соответствие с тем, что есть у наших соседей. У нас должны быть равные права и возможности", - подчеркнул первый замминистра.По словам Бахановича, в соответствии с планируемыми изменениями в законодательстве останется норма об отсрочках для белорусских абитуриентов, которых по заказу органа госуправления или предприятия направляют на учебу за границу по тем специальностям, по которым в стране не ведется подготовка, но страна остро нуждается в этом специалисте. "Для них эти отсрочки останутся", - отметил замминистра.Первый проректор Белорусского национального технического университета Георгий Вершина, продолжая тему, добавил, что "молодые люди должны развивать свою страну, учиться и жить здесь". "Где родился - там твоя биосфера. Я считаю, что такой должен быть государственный подход", - отметил он.
https://ria.ru/20230301/belorussiya-1855066888.html
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в мире, минск, белоруссия, россия
В мире, Минск, Белоруссия, Россия
В Минске сохранят отсрочку от армии для обучающихся за границей студентов
Минобр: Минск сохранит отсрочку от армии для студентов, которые уже обучаются за границей
МИНСК, 3 мар – РИА Новости.
Отсрочка от службы в армии для белорусских студентов, которые сейчас продолжают учиться за границей, останется, сообщил
первый заместитель министра образования страны Александр Баханович.
В октябре депутаты нижней палаты белорусского парламента приняли в первом чтении поправки в законодательство, которыми, в частности, уточняются основания для предоставления права на отсрочку от призыва на воинскую службу. В случае принятия законопроекта двумя палатами парламента и подписания президентом в стране сократится число лиц, получающих отсрочку от призыва. Проектом предусматривается предоставление отсрочки для продолжения образования гражданам, обучающимся за границей в очной форме только по направлению органов госуправления либо госорганизаций. Сейчас отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется даже тем белорусским студентам, кто обучается очно в учреждениях образования за пределами Белоруссии
(включая Россию
) не по направлениям госорганов, а по личному решению.
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"Для тех, кто продолжает учиться (за границей – ред.), эти отсрочки останутся", - приводит слова Бахановича агентство Белта. Подчеркивается, что "отсрочки от службы в армии для студентов, которые сейчас учатся за границей, останутся".
Он обратил внимание, что в соседних странах, если их граждане едут учиться за границу, "тоже нет отсрочек". "Мы приводим законодательство в соответствие с тем, что есть у наших соседей. У нас должны быть равные права и возможности", - подчеркнул первый замминистра.
По словам Бахановича, в соответствии с планируемыми изменениями в законодательстве останется норма об отсрочках для белорусских абитуриентов, которых по заказу органа госуправления или предприятия направляют на учебу за границу по тем специальностям, по которым в стране не ведется подготовка, но страна остро нуждается в этом специалисте. "Для них эти отсрочки останутся", - отметил замминистра.
Первый проректор Белорусского национального технического университета Георгий Вершина, продолжая тему, добавил, что "молодые люди должны развивать свою страну, учиться и жить здесь". "Где родился - там твоя биосфера. Я считаю, что такой должен быть государственный подход", - отметил он.
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