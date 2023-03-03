Рейтинг@Mail.ru
В Минске сохранят отсрочку от армии для обучающихся за границей студентов - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 03.03.2023 (обновлено: 16:47 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/otsrochka-1855683887.html
В Минске сохранят отсрочку от армии для обучающихся за границей студентов
В Минске сохранят отсрочку от армии для обучающихся за границей студентов - РИА Новости, 03.03.2023
В Минске сохранят отсрочку от армии для обучающихся за границей студентов
Отсрочка от службы в армии для белорусских студентов, которые сейчас продолжают учиться за границей, останется, сообщил первый заместитель министра образования... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:41
2023-03-03T16:47
в мире
минск
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770860309_0:119:1158:770_1920x0_80_0_0_54c91262b1473cf4d5f70398e3320080.jpg
МИНСК, 3 мар – РИА Новости. Отсрочка от службы в армии для белорусских студентов, которые сейчас продолжают учиться за границей, останется, сообщил первый заместитель министра образования страны Александр Баханович.В октябре депутаты нижней палаты белорусского парламента приняли в первом чтении поправки в законодательство, которыми, в частности, уточняются основания для предоставления права на отсрочку от призыва на воинскую службу. В случае принятия законопроекта двумя палатами парламента и подписания президентом в стране сократится число лиц, получающих отсрочку от призыва. Проектом предусматривается предоставление отсрочки для продолжения образования гражданам, обучающимся за границей в очной форме только по направлению органов госуправления либо госорганизаций. Сейчас отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется даже тем белорусским студентам, кто обучается очно в учреждениях образования за пределами Белоруссии (включая Россию) не по направлениям госорганов, а по личному решению."Для тех, кто продолжает учиться (за границей – ред.), эти отсрочки останутся", - приводит слова Бахановича агентство Белта. Подчеркивается, что "отсрочки от службы в армии для студентов, которые сейчас учатся за границей, останутся".Он обратил внимание, что в соседних странах, если их граждане едут учиться за границу, "тоже нет отсрочек". "Мы приводим законодательство в соответствие с тем, что есть у наших соседей. У нас должны быть равные права и возможности", - подчеркнул первый замминистра.По словам Бахановича, в соответствии с планируемыми изменениями в законодательстве останется норма об отсрочках для белорусских абитуриентов, которых по заказу органа госуправления или предприятия направляют на учебу за границу по тем специальностям, по которым в стране не ведется подготовка, но страна остро нуждается в этом специалисте. "Для них эти отсрочки останутся", - отметил замминистра.Первый проректор Белорусского национального технического университета Георгий Вершина, продолжая тему, добавил, что "молодые люди должны развивать свою страну, учиться и жить здесь". "Где родился - там твоя биосфера. Я считаю, что такой должен быть государственный подход", - отметил он.
https://ria.ru/20230301/belorussiya-1855066888.html
https://ria.ru/20230301/prava-1855211535.html
минск
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770860309_21:0:1154:850_1920x0_80_0_0_94aabc4bb2ba99154e75d6d764b91902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, минск, белоруссия, россия
В мире, Минск, Белоруссия, Россия
В Минске сохранят отсрочку от армии для обучающихся за границей студентов

Минобр: Минск сохранит отсрочку от армии для студентов, которые уже обучаются за границей

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 мар – РИА Новости. Отсрочка от службы в армии для белорусских студентов, которые сейчас продолжают учиться за границей, останется, сообщил первый заместитель министра образования страны Александр Баханович.
В октябре депутаты нижней палаты белорусского парламента приняли в первом чтении поправки в законодательство, которыми, в частности, уточняются основания для предоставления права на отсрочку от призыва на воинскую службу. В случае принятия законопроекта двумя палатами парламента и подписания президентом в стране сократится число лиц, получающих отсрочку от призыва. Проектом предусматривается предоставление отсрочки для продолжения образования гражданам, обучающимся за границей в очной форме только по направлению органов госуправления либо госорганизаций. Сейчас отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется даже тем белорусским студентам, кто обучается очно в учреждениях образования за пределами Белоруссии (включая Россию) не по направлениям госорганов, а по личному решению.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В МИД Белоруссии рассказали о последствиях милитаризации Украины
1 марта, 11:53
"Для тех, кто продолжает учиться (за границей – ред.), эти отсрочки останутся", - приводит слова Бахановича агентство Белта. Подчеркивается, что "отсрочки от службы в армии для студентов, которые сейчас учатся за границей, останутся".
Он обратил внимание, что в соседних странах, если их граждане едут учиться за границу, "тоже нет отсрочек". "Мы приводим законодательство в соответствие с тем, что есть у наших соседей. У нас должны быть равные права и возможности", - подчеркнул первый замминистра.
По словам Бахановича, в соответствии с планируемыми изменениями в законодательстве останется норма об отсрочках для белорусских абитуриентов, которых по заказу органа госуправления или предприятия направляют на учебу за границу по тем специальностям, по которым в стране не ведется подготовка, но страна остро нуждается в этом специалисте. "Для них эти отсрочки останутся", - отметил замминистра.
Первый проректор Белорусского национального технического университета Георгий Вершина, продолжая тему, добавил, что "молодые люди должны развивать свою страну, учиться и жить здесь". "Где родился - там твоя биосфера. Я считаю, что такой должен быть государственный подход", - отметил он.
Вход в здание МИД Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
МИД Белоруссии указал на факты грубого нарушения прав человека Западом
1 марта, 19:43
 
В миреМинскБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала