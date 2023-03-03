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Лавров и глава МИД Армении обсудили нормализацию отношений Еревана и Баку - РИА Новости, 03.03.2023
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11:08 03.03.2023 (обновлено: 11:35 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/otnosheniya-1855554606.html
Лавров и глава МИД Армении обсудили нормализацию отношений Еревана и Баку
Лавров и глава МИД Армении обсудили нормализацию отношений Еревана и Баку - РИА Новости, 03.03.2023
Лавров и глава МИД Армении обсудили нормализацию отношений Еревана и Баку
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили активизацию усилий по нормализации армяно-азербайджанских отношений,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:08
2023-03-03T11:35
в мире
россия
армения
сергей лавров
арарат мирзоян
нью-дели
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили активизацию усилий по нормализации армяно-азербайджанских отношений, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Переговоры, состоявшиеся в Нью-Дели, прошли в дружественной и доверительной атмосфере, министры договорились о дальнейших контактах по дипломатической линии, сообщил МИД РФ. "Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. Обозначена актуальность активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года", - говорится в заявлении министерства. Кроме того, отметило ведомство, министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также сверили подходы к продвижению сотрудничества на международных площадках в рамках общих интеграционных объединений.
https://ria.ru/20230302/sanktsii-1855474427.html
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в мире, россия, армения, сергей лавров, арарат мирзоян, нью-дели, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан
В мире, Россия, Армения, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Нью-Дели, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Азербайджан
Лавров и глава МИД Армении обсудили нормализацию отношений Еревана и Баку

Лавров и глава МИД Армении Мирзоян обсудили нормализацию отношений Еревана и Баку

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили активизацию усилий по нормализации армяно-азербайджанских отношений, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Переговоры, состоявшиеся в Нью-Дели, прошли в дружественной и доверительной атмосфере, министры договорились о дальнейших контактах по дипломатической линии, сообщил МИД РФ.
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"Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. Обозначена актуальность активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года", - говорится в заявлении министерства.
Кроме того, отметило ведомство, министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также сверили подходы к продвижению сотрудничества на международных площадках в рамках общих интеграционных объединений.
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В миреРоссияАрменияСергей ЛавровАрарат МирзоянНью-ДелиСитуация на армяно-азербайджанской границеАзербайджан
 
 
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