https://ria.ru/20230303/otnosheniya-1855554606.html

Лавров и глава МИД Армении обсудили нормализацию отношений Еревана и Баку

Лавров и глава МИД Армении обсудили нормализацию отношений Еревана и Баку - РИА Новости, 03.03.2023

Лавров и глава МИД Армении обсудили нормализацию отношений Еревана и Баку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили активизацию усилий по нормализации армяно-азербайджанских отношений,... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:08

2023-03-03T11:08

2023-03-03T11:35

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россия

армения

сергей лавров

арарат мирзоян

нью-дели

ситуация на армяно-азербайджанской границе

азербайджан

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили активизацию усилий по нормализации армяно-азербайджанских отношений, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Переговоры, состоявшиеся в Нью-Дели, прошли в дружественной и доверительной атмосфере, министры договорились о дальнейших контактах по дипломатической линии, сообщил МИД РФ. "Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. Обозначена актуальность активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года", - говорится в заявлении министерства. Кроме того, отметило ведомство, министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также сверили подходы к продвижению сотрудничества на международных площадках в рамках общих интеграционных объединений.

https://ria.ru/20230302/sanktsii-1855474427.html

https://ria.ru/20230228/mir-1854852707.html

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в мире, россия, армения, сергей лавров, арарат мирзоян, нью-дели, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан