https://ria.ru/20230303/oruzhie-1855607429.html

В ГД рассказали об оружии, найденном на месте диверсии в Брянской области

В ГД рассказали об оружии, найденном на месте диверсии в Брянской области - РИА Новости, 03.03.2023

В ГД рассказали об оружии, найденном на месте диверсии в Брянской области

Оружие и мины, найденные в Брянской области на месте диверсии, по большей части немецкого производства, сообщил глава думского комитета по информполитике... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T13:10

2023-03-03T13:10

2023-03-03T13:12

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр хинштейн

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

украина

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Оружие и мины, найденные в Брянской области на месте диверсии, по большей части немецкого производства, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Сегодня ФСБ России опубликовала кадры последствий украинской диверсии в Брянской области, показаны расстрелянные автомобили и убитые водители, а также оружие: мины и гранатомет иностранного производства, патрон от стрелкового оружия. "Показательно, что оружие и мины, найденные вчера в Брянской области на месте диверсионной вылазки террористов, практически сплошь — иностранного производства (в основном, немецкого)", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале. Он отметил, что "просвещённый Запад поставляет эти "орудия смерти" на Украину, чтобы террористы дальше использовали их против мирных российских граждан на российской же территории". Брянский губернатор утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

https://ria.ru/20230303/rezhim-1855479374.html

брянская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянская область, александр хинштейн, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, украина