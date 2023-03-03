https://ria.ru/20230303/oruzhie-1855607429.html
В ГД рассказали об оружии, найденном на месте диверсии в Брянской области
В ГД рассказали об оружии, найденном на месте диверсии в Брянской области - РИА Новости, 03.03.2023
В ГД рассказали об оружии, найденном на месте диверсии в Брянской области
Оружие и мины, найденные в Брянской области на месте диверсии, по большей части немецкого производства, сообщил глава думского комитета по информполитике... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:10
2023-03-03T13:10
2023-03-03T13:12
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр хинштейн
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
украина
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Оружие и мины, найденные в Брянской области на месте диверсии, по большей части немецкого производства, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Сегодня ФСБ России опубликовала кадры последствий украинской диверсии в Брянской области, показаны расстрелянные автомобили и убитые водители, а также оружие: мины и гранатомет иностранного производства, патрон от стрелкового оружия. "Показательно, что оружие и мины, найденные вчера в Брянской области на месте диверсионной вылазки террористов, практически сплошь — иностранного производства (в основном, немецкого)", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале. Он отметил, что "просвещённый Запад поставляет эти "орудия смерти" на Украину, чтобы террористы дальше использовали их против мирных российских граждан на российской же территории". Брянский губернатор утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
https://ria.ru/20230303/rezhim-1855479374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, александр хинштейн, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Хинштейн, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, Украина
В ГД рассказали об оружии, найденном на месте диверсии в Брянской области
Депутат Госдумы Хинштейн: на месте диверсии в Брянской области нашли иностранное оружие
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости.
Оружие и мины, найденные в Брянской области на месте диверсии, по большей части немецкого производства, сообщил
глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Сегодня ФСБ России опубликовала кадры последствий украинской диверсии в Брянской области, показаны расстрелянные автомобили и убитые водители, а также оружие: мины и гранатомет иностранного производства, патрон от стрелкового оружия.
Террористическая атака в Брянской области: Россия знает, что делать
"Показательно, что оружие и мины, найденные вчера в Брянской области на месте диверсионной вылазки террористов, практически сплошь — иностранного производства (в основном, немецкого)", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
Он отметил, что "просвещённый Запад поставляет эти "орудия смерти" на Украину, чтобы террористы дальше использовали их против мирных российских граждан на российской же территории".
«
"Что это, как не прямое поощрение террористической деятельности?" - заключил парламентарий.
Брянский губернатор утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
Террористической атакой в Брянской области Киев добился своего