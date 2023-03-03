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Источник: "Хорошая партия" не приняла решение о выходе из оппозиции Турции - РИА Новости, 03.03.2023
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22:13 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/oppozitsiya-1855771239.html
Источник: "Хорошая партия" не приняла решение о выходе из оппозиции Турции
Источник: "Хорошая партия" не приняла решение о выходе из оппозиции Турции - РИА Новости, 03.03.2023
Источник: "Хорошая партия" не приняла решение о выходе из оппозиции Турции
Руководство турецкой оппозиционной "Хорошей партии" пока не приняло четкого решения о выходе из состава альянса шести турецких оппозиционных партий, сообщил РИА РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T22:13
2023-03-03T22:13
в мире
турция
стамбул
анкара (провинция)
кемаль кылычдароглу
ахмет давутоглу
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 3 мар - РИА Новости. Руководство турецкой оппозиционной "Хорошей партии" пока не приняло четкого решения о выходе из состава альянса шести турецких оппозиционных партий, сообщил РИА Новости источник в партии. Лидер партии Мерал Акшенер намекнула в пятницу на выход из альянса шести турецких оппозиционных партий, заявив, что альянс больше не отражает реальные интересы народа. Конфликт возник из-за того, что пять партий на встрече в четверг предложили кандидатуру лидера Народно-республиканской партии (СНР) Кемаля Кылычдароглу, а "Хорошая партия" намеревалась обсудить кандидатуры мэров Стамбула и Анкары. "Пока никакого четкого решения о выходе из альянса не принято. В случае наличия такого решения мы оповестим общественность", - сообщил источник. "Стол шести" проводил заседания с февраля 2022 года по инициативе Кылычдароглу. В них принимали участие глава "Хорошей партии" (Iyi parti) Мерал Акшенер, председатель правоконсервативной суннитской партии "Счастье" (SP) Темел Карамоллаоглу, глава кемалистско-консервативной "Демократической партии" Гюльтекин Уйсал, лидер либеральной "Партии демократии и прорыва" (DEVA), экс-вице-премьер Али Бабаджан и экс-премьер и экс-глава МИД Турции, глава партии "Будущее" Ахмет Давутоглу. Не менее 43% турок готовы проголосовать за нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, отрыв от ближайшего соперника Кылычдароглу более 30%, свидетельствуют результаты одного из первых проведенных после землетрясений опросов общественного мнения компании Optimar. Тайип Эрдоган в среду на фоне дискуссий после сокрушительных землетрясений на юго-востоке подтвердил, что всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Альянс шести оппозиционных партий Турции планировал в четверг определить единого кандидата, наиболее вероятным из которых является лидер СНР Кылычдароглу, но симпатии в альянсе склоняются и к действующему мэру столицы – Мансуру Явашу, при этом допускается, что имя кандидата общественность узнает позже. По итогам заседания в четверг имя кандидата не было обнародовано, планируется еще одна встреча в понедельник.
https://ria.ru/20230301/erdogan-1855038185.html
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в мире, турция, стамбул, анкара (провинция), кемаль кылычдароглу, ахмет давутоглу, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Стамбул, Анкара (провинция), Кемаль Кылычдароглу, Ахмет Давутоглу, Реджеп Тайип Эрдоган
Источник: "Хорошая партия" не приняла решение о выходе из оппозиции Турции

Руководство "Хорошей партии" пока не приняло решение о выходе из альянса оппозиции Турции

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 мар - РИА Новости. Руководство турецкой оппозиционной "Хорошей партии" пока не приняло четкого решения о выходе из состава альянса шести турецких оппозиционных партий, сообщил РИА Новости источник в партии.
Лидер партии Мерал Акшенер намекнула в пятницу на выход из альянса шести турецких оппозиционных партий, заявив, что альянс больше не отражает реальные интересы народа. Конфликт возник из-за того, что пять партий на встрече в четверг предложили кандидатуру лидера Народно-республиканской партии (СНР) Кемаля Кылычдароглу, а "Хорошая партия" намеревалась обсудить кандидатуры мэров Стамбула и Анкары.
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"Пока никакого четкого решения о выходе из альянса не принято. В случае наличия такого решения мы оповестим общественность", - сообщил источник.
"Стол шести" проводил заседания с февраля 2022 года по инициативе Кылычдароглу. В них принимали участие глава "Хорошей партии" (Iyi parti) Мерал Акшенер, председатель правоконсервативной суннитской партии "Счастье" (SP) Темел Карамоллаоглу, глава кемалистско-консервативной "Демократической партии" Гюльтекин Уйсал, лидер либеральной "Партии демократии и прорыва" (DEVA), экс-вице-премьер Али Бабаджан и экс-премьер и экс-глава МИД Турции, глава партии "Будущее" Ахмет Давутоглу.
Не менее 43% турок готовы проголосовать за нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, отрыв от ближайшего соперника Кылычдароглу более 30%, свидетельствуют результаты одного из первых проведенных после землетрясений опросов общественного мнения компании Optimar.
Тайип Эрдоган в среду на фоне дискуссий после сокрушительных землетрясений на юго-востоке подтвердил, что всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Альянс шести оппозиционных партий Турции планировал в четверг определить единого кандидата, наиболее вероятным из которых является лидер СНР Кылычдароглу, но симпатии в альянсе склоняются и к действующему мэру столицы – Мансуру Явашу, при этом допускается, что имя кандидата общественность узнает позже. По итогам заседания в четверг имя кандидата не было обнародовано, планируется еще одна встреча в понедельник.
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В миреТурцияСтамбулАнкара (провинция)Кемаль КылычдароглуАхмет ДавутоглуРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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