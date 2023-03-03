https://ria.ru/20230303/ombudsmen-1855549115.html
Москалькова рассказала о договоренностях с украинским омбудсменом
Москалькова рассказала о договоренностях с украинским омбудсменом - РИА Новости, 03.03.2023
Москалькова рассказала о договоренностях с украинским омбудсменом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что вместе с омбудсменом Украины договорились, что гуманитарный коридор должен быть вне... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:51
2023-03-03T10:51
2023-03-03T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
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татьяна москалькова
украина
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что вместе с омбудсменом Украины договорились, что гуманитарный коридор должен быть вне политики.Москалькова сообщила, что диалог с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом не всегда был легким, неоднократно заходил "в тупик"."Мы договорились, что наш гуманитарный коридор должен быть вне политики. Только тогда мы сможем решать вопросы воссоединения семей. Людей, которые хотят вернуться к своим родственникам или хотят остаться в стране, но нуждаются в определенной помощи", - рассказала Москалькова в интервью телеканалу "Россия 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москалькова рассказала о договоренностях с украинским омбудсменом
Москалькова договорилась с омбудсменом Лубинцом, что гумкоридор должен быть вне политики