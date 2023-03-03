Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о договоренностях с украинским омбудсменом - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 03.03.2023 (обновлено: 11:15 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/ombudsmen-1855549115.html
Москалькова рассказала о договоренностях с украинским омбудсменом
Москалькова рассказала о договоренностях с украинским омбудсменом - РИА Новости, 03.03.2023
Москалькова рассказала о договоренностях с украинским омбудсменом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что вместе с омбудсменом Украины договорились, что гуманитарный коридор должен быть вне... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:51
2023-03-03T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
верховная рада украины
международный комитет красного креста (мккк)
татьяна москалькова
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что вместе с омбудсменом Украины договорились, что гуманитарный коридор должен быть вне политики.Москалькова сообщила, что диалог с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом не всегда был легким, неоднократно заходил "в тупик"."Мы договорились, что наш гуманитарный коридор должен быть вне политики. Только тогда мы сможем решать вопросы воссоединения семей. Людей, которые хотят вернуться к своим родственникам или хотят остаться в стране, но нуждаются в определенной помощи", - рассказала Москалькова в интервью телеканалу "Россия 24".
https://ria.ru/20230208/plennye-1850542803.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_b578bc7bc7f6bbcba0bfe09dd6a53f3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, верховная рада украины, международный комитет красного креста (мккк), татьяна москалькова, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Верховная Рада Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК), Татьяна Москалькова, Украина
Москалькова рассказала о договоренностях с украинским омбудсменом

Москалькова договорилась с омбудсменом Лубинцом, что гумкоридор должен быть вне политики

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что вместе с омбудсменом Украины договорились, что гуманитарный коридор должен быть вне политики.
Москалькова сообщила, что диалог с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом не всегда был легким, неоднократно заходил "в тупик".
"Мы договорились, что наш гуманитарный коридор должен быть вне политики. Только тогда мы сможем решать вопросы воссоединения семей. Людей, которые хотят вернуться к своим родственникам или хотят остаться в стране, но нуждаются в определенной помощи", - рассказала Москалькова в интервью телеканалу "Россия 24".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Киев отправляет на фронт возвращенных из плена военных, заявила Москалькова
8 февраля, 13:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВерховная Рада УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Татьяна МоскальковаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала