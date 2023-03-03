https://ria.ru/20230303/ombudsmen-1855549115.html

Москалькова рассказала о договоренностях с украинским омбудсменом

Москалькова рассказала о договоренностях с украинским омбудсменом - РИА Новости, 03.03.2023

Москалькова рассказала о договоренностях с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что вместе с омбудсменом Украины договорились, что гуманитарный коридор должен быть вне... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:51

2023-03-03T10:51

2023-03-03T11:15

специальная военная операция на украине

в мире

верховная рада украины

международный комитет красного креста (мккк)

татьяна москалькова

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что вместе с омбудсменом Украины договорились, что гуманитарный коридор должен быть вне политики.Москалькова сообщила, что диалог с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом не всегда был легким, неоднократно заходил "в тупик"."Мы договорились, что наш гуманитарный коридор должен быть вне политики. Только тогда мы сможем решать вопросы воссоединения семей. Людей, которые хотят вернуться к своим родственникам или хотят остаться в стране, но нуждаются в определенной помощи", - рассказала Москалькова в интервью телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20230208/plennye-1850542803.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, верховная рада украины, международный комитет красного креста (мккк), татьяна москалькова, украина