Рейтинг@Mail.ru
МИД: планы по оккупации Киевом новых регионов России обречены на провал - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/okkupatsiya-1855638551.html
МИД: планы по оккупации Киевом новых регионов России обречены на провал
МИД: планы по оккупации Киевом новых регионов России обречены на провал - РИА Новости, 03.03.2023
МИД: планы по оккупации Киевом новых регионов России обречены на провал
Западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:55
2023-03-03T14:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
нато
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_820daddd74d1f81bfd32b293fa1d1df7.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, заявили в пятницу в МИД РФ. "За все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России. Сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей", - говорится в заявлении ведомства. Россия уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230303/pentagon-1855545404.html
https://ria.ru/20230303/ssha-1855407860.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2af76a5a44b337234e863dfe5dbfa615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, НАТО, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД: планы по оккупации Киевом новых регионов России обречены на провал

МИД: Запад понимает, что планы Киева по оккупации новых регионов России обречены на провал

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Запорожской области
Украинские военные в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, заявили в пятницу в МИД РФ.
"За все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России. Сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей", - говорится в заявлении ведомства.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
СМИ выяснили, как в США зарабатывают на "безвозмездной" поддержке Украины
Вчера, 10:40
Россия уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
"Пора это прекращать". В США требуют остановить помощь Украине
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаНАТОВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала