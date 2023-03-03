https://ria.ru/20230303/okkupatsiya-1855638551.html

МИД: планы по оккупации Киевом новых регионов России обречены на провал

МИД: планы по оккупации Киевом новых регионов России обречены на провал - РИА Новости, 03.03.2023

МИД: планы по оккупации Киевом новых регионов России обречены на провал

Западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:55

2023-03-03T14:55

2023-03-03T14:55

специальная военная операция на украине

россия

украина

нато

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, заявили в пятницу в МИД РФ. "За все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России. Сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей", - говорится в заявлении ведомства. Россия уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230303/pentagon-1855545404.html

https://ria.ru/20230303/ssha-1855407860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)