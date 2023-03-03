https://ria.ru/20230303/odessa-1855549643.html
Власти Одесской области сообщили о проведении "контрдиверсионной работы"
Власти Одесской области сообщили о проведении "контрдиверсионной работы" - РИА Новости, 03.03.2023
Власти Одесской области сообщили о проведении "контрдиверсионной работы"
Советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в регионе проводятся "контрдиверсионные мероприятия", цель которых - усиление... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:53
2023-03-03T10:53
2023-03-03T10:53
в мире
одесская область
украина
владимир зеленский
андрей демченко
приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в регионе проводятся "контрдиверсионные мероприятия", цель которых - усиление безопасности на границе области. По словам Братчука, накануне Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором объединение сухопутных войск украинской армии "Одесса" представило доклад по ситуации на южном направлении. "Все участки государственной границы, которые проходят через территорию Одесской области, надежно прикрыты. Особенно все, что касается тем непризнанного Приднестровья или других актуальных информационных поводов... Ни на что не намекаю, а просто говорю, контрдиверсионная работа в нашем регионе продолжается, и она эффективна, подробности позже", - сказал Братчук в видео, опубликованном в своем Telegram-канале. Он отметил, что оперативная ситуация безопасности в Одесском регионе особо не изменилась, однако, по его словам, силам обороны "есть чем заниматься". Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 28 февраля заявил, что украинские военные строят фортификационные сооружения на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.
https://ria.ru/20230302/srok-1855498482.html
одесская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина, владимир зеленский, андрей демченко, приднестровская молдавская республика
В мире, Одесская область, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Демченко, Приднестровская Молдавская Республика
Власти Одесской области сообщили о проведении "контрдиверсионной работы"
Власти Одесской области сообщили о проведении работы по усилению безопасности на границе
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в регионе проводятся "контрдиверсионные мероприятия", цель которых - усиление безопасности на границе области.
По словам Братчука, накануне Владимир Зеленский
провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором объединение сухопутных войск украинской армии "Одесса" представило доклад по ситуации на южном направлении.
"Все участки государственной границы, которые проходят через территорию Одесской области, надежно прикрыты. Особенно все, что касается тем непризнанного Приднестровья или других актуальных информационных поводов... Ни на что не намекаю, а просто говорю, контрдиверсионная работа в нашем регионе продолжается, и она эффективна, подробности позже", - сказал Братчук в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
Он отметил, что оперативная ситуация безопасности в Одесском регионе особо не изменилась, однако, по его словам, силам обороны "есть чем заниматься".
Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко
28 февраля заявил, что украинские военные строят фортификационные сооружения на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой
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