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Власти Одесской области сообщили о проведении "контрдиверсионной работы" - РИА Новости, 03.03.2023
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10:53 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/odessa-1855549643.html
Власти Одесской области сообщили о проведении "контрдиверсионной работы"
Власти Одесской области сообщили о проведении "контрдиверсионной работы" - РИА Новости, 03.03.2023
Власти Одесской области сообщили о проведении "контрдиверсионной работы"
Советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в регионе проводятся "контрдиверсионные мероприятия", цель которых - усиление... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:53
2023-03-03T10:53
в мире
одесская область
украина
владимир зеленский
андрей демченко
приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в регионе проводятся "контрдиверсионные мероприятия", цель которых - усиление безопасности на границе области. По словам Братчука, накануне Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором объединение сухопутных войск украинской армии "Одесса" представило доклад по ситуации на южном направлении. "Все участки государственной границы, которые проходят через территорию Одесской области, надежно прикрыты. Особенно все, что касается тем непризнанного Приднестровья или других актуальных информационных поводов... Ни на что не намекаю, а просто говорю, контрдиверсионная работа в нашем регионе продолжается, и она эффективна, подробности позже", - сказал Братчук в видео, опубликованном в своем Telegram-канале. Он отметил, что оперативная ситуация безопасности в Одесском регионе особо не изменилась, однако, по его словам, силам обороны "есть чем заниматься". Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 28 февраля заявил, что украинские военные строят фортификационные сооружения на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.
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в мире, одесская область, украина, владимир зеленский, андрей демченко, приднестровская молдавская республика
В мире, Одесская область, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Демченко, Приднестровская Молдавская Республика
Власти Одесской области сообщили о проведении "контрдиверсионной работы"

Власти Одесской области сообщили о проведении работы по усилению безопасности на границе

© iStock.com / MultipediaОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© iStock.com / Multipedia
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в регионе проводятся "контрдиверсионные мероприятия", цель которых - усиление безопасности на границе области.
По словам Братчука, накануне Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором объединение сухопутных войск украинской армии "Одесса" представило доклад по ситуации на южном направлении.
"Все участки государственной границы, которые проходят через территорию Одесской области, надежно прикрыты. Особенно все, что касается тем непризнанного Приднестровья или других актуальных информационных поводов... Ни на что не намекаю, а просто говорю, контрдиверсионная работа в нашем регионе продолжается, и она эффективна, подробности позже", - сказал Братчук в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
Он отметил, что оперативная ситуация безопасности в Одесском регионе особо не изменилась, однако, по его словам, силам обороны "есть чем заниматься".
Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 28 февраля заявил, что украинские военные строят фортификационные сооружения на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.
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