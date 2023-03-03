https://ria.ru/20230303/odessa-1855549643.html

Власти Одесской области сообщили о проведении "контрдиверсионной работы"

Власти Одесской области сообщили о проведении "контрдиверсионной работы" - РИА Новости, 03.03.2023

Власти Одесской области сообщили о проведении "контрдиверсионной работы"

Советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в регионе проводятся "контрдиверсионные мероприятия", цель которых - усиление... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:53

2023-03-03T10:53

2023-03-03T10:53

в мире

одесская область

украина

владимир зеленский

андрей демченко

приднестровская молдавская республика

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в регионе проводятся "контрдиверсионные мероприятия", цель которых - усиление безопасности на границе области. По словам Братчука, накануне Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором объединение сухопутных войск украинской армии "Одесса" представило доклад по ситуации на южном направлении. "Все участки государственной границы, которые проходят через территорию Одесской области, надежно прикрыты. Особенно все, что касается тем непризнанного Приднестровья или других актуальных информационных поводов... Ни на что не намекаю, а просто говорю, контрдиверсионная работа в нашем регионе продолжается, и она эффективна, подробности позже", - сказал Братчук в видео, опубликованном в своем Telegram-канале. Он отметил, что оперативная ситуация безопасности в Одесском регионе особо не изменилась, однако, по его словам, силам обороны "есть чем заниматься". Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 28 февраля заявил, что украинские военные строят фортификационные сооружения на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.

https://ria.ru/20230302/srok-1855498482.html

одесская область

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, одесская область, украина, владимир зеленский, андрей демченко, приднестровская молдавская республика