https://ria.ru/20230303/obstrel-1855773878.html

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 03.03.2023

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР

Украинские войска обстреляли Сватово в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T22:48

2023-03-03T22:48

2023-03-03T22:48

специальная военная операция на украине

в мире

сватово

луганская народная республика

украина

сцкк

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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. В 18.10 (совп. с мск) по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм (1 снаряд)", - сообщил офицер СЦКК. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20230303/spetsoperatsiya-1855642889.html

сватово

луганская народная республика

украина

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в мире, сватово, луганская народная республика, украина, сцкк