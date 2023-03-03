https://ria.ru/20230303/obstrel-1855773878.html
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 03.03.2023
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли Сватово в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T22:48
2023-03-03T22:48
2023-03-03T22:48
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
луганская народная республика
украина
сцкк
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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. В 18.10 (совп. с мск) по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм (1 снаряд)", - сообщил офицер СЦКК. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20230303/spetsoperatsiya-1855642889.html
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в мире, сватово, луганская народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Сватово