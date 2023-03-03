https://ria.ru/20230303/obstrel-1855767630.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 03.03.2023

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T21:37

2023-03-03T21:37

2023-03-03T21:37

специальная военная операция на украине

сцкк

донецкая народная республика

украина

происшествия

донецк

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ДОНЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.50 - населенный пункт Очеретино – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20230303/zelenskiy-1855752799.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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сцкк, донецкая народная республика, украина, происшествия, донецк