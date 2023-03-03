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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 03.03.2023
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:49
2023-03-03T13:49
2023-03-03T13:49
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецкая народная республика
нато
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донецк
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ДОНЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Донецк
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили четыре снаряда по Кировскому району Донецка