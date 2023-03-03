https://ria.ru/20230303/obstrel-1855619784.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 03.03.2023

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T13:49

2023-03-03T13:49

2023-03-03T13:49

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецкая народная республика

нато

сцкк

донецк

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ДОНЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецкая народная республика

донецк

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в мире, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, донецк